نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة بالزبدة بخطوات ناجحة وسهلة وبطعم دايب دوب وبأقل تكلفة في المقال التالي

من المعروف أن الغريبة من احلى وأشهر الحلويات الشرقية التي تقدم في الأعياد والمناسبات بجانب الكحك والبسكويت والبيتي فور، وهي من أخف الحلويات التى يعشقها جميع الأشخاص، يمكن أن تقدم بعدة طرق ومذاقات مختلفة سواء بالفانيليا أو الشوكولاتة أو بالسميد، حيث تباع الغريبة في في الأسواق وقد تكون مكلفة، فسوف نقوم بتحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف. طريقة عمل الغريبة الأصلية المكونات:- ٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كيلو من الزبدة اللينة.

كوب من السكر البودر.

فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فستق حلبي أو سودانى للتزيين طريقة التحضير:- نقوم بإحضار بولة متوسطة ونضع بها الزبدة والسكر ونخلط جيداً ثم نقوم بإضافة الملح والفانيليا ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات تماماً.

نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نأخذ قطعة من العجينة ونقوم بلفها بين اليدين ثم نقوم باخذ قطعة من المكسرات ونقوم بالضغط عليها من المنتصف.

نقوم بتحضير صينية الخبز ونقوم برص الغريبة بها بعد الانتهاء من تشكيل باقي عجينة الغريبة.

نقوم بتشغيل الفرن ونقوم بوضع صوانى الخبز بها على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق.

نخرجها من الفرن وتقدم في طبق التقديم. طريقة عمل الغريبة بالسميد المكونات:- ٤ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

٢ كوب من السكر الناعم.

٢ كوب من السمن.

فانيليا. طريقة التحضير:- في وعاء على نار هادئة نقوم بإذابة السكر مع السمن ثم نقوم بخلط الدقيق مع السميد ونقلب جيداً.

نقوم بإضافة خليط السمن والسكر على الدقيق ونضيف الفانيليا ونقوم بالعجن حتى نحصل على خليط متماسك ناعم.

توضع العجينة بالثلاجة لمدة ساعة تقريباً ثم نقوم بتحضير صوانى الخبز ونقوم بتشكيل العجينة إلى أشكال دائرية و نضع بها اى نوع مكسرات للتزيين.

نقوم برصها في الصواني وتدخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بتزيينها بكمية قليلة من الفستق او عين الجمل المجروش.

ثم نقوم بتقديم الغريبة بعد خروجها من الفرن ونتركها قليلا حتى تهدأ.

تقدم الغريبة مع الشاي أو الحليب الساخن أو العصائر الطازجة المفضلة لديكم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الناعمة بالزبدة بخطوات ناجحة وسهلة وبطعم دايب دوب وبأقل تكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة بالزبدة بخطوات ناجحة وسهلة وبطعم دايب دوب وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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