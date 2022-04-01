نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية سحرية لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل مثل الفتيات الهنديات في المقال التالي

الشعر يمثل لأي فتاة مصدر جاذبيتها وإعطائها جمال وشكل رائع، حيث يمثل الشعر زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الطويل والناعم وتشتهر دولة الهند بأنها هي من أكثر الدول التي تتمتع فيها فتياتها بالشعر الطويل ويرجع طول الشعر إلى إستخدام هؤلاء الفتيات الهنديات إلى بعض الوصفات الهندية الطبيعية المستخلصة من الطبيعة ويتم إستخدامها على الشعر مباشرة، حيث يمثل الأرز هو المكون الطبيعي السحري الذي يجعل أي فتاة تتمتع بشعر جميل وطويل والسبب في إستخدام الارز لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من النشا الذي يعمل على إطالة الشعر بشكل ملحوظ. مكونات عمل وصفة لتطويل الشعر مثل الهنود كوب واحد من الأرز.

كوب إلا ربع من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة عمل وصفة لتطويل الشعر مثل الهنود مشطي شعرك بالمشط الخشبي جيدا وقومي بقسمه إلى قسمين.

أحضري كوب واحد من الارز وضعيه في إناء كبير وضعي به كوب إلا ربع من الماء وضعيهما على نار متوسطة الحرارة.

أثناء وضع الارز والماء على النار قومي بتقليبهما بإستمرار حتى ينضج الارز قليلا.

أرفعي هذا الإناء من على النار ثم قومي بتصفية الأرز من الماء وعليكي بوضع الماء المحتوي على النشا المترسب من الارز في الإناء وقومي بتقليب هذا الماء على نار هادئة الحرارة بإستمرار.

إستمري في التقليب حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف من هذا الماء وبعد الحصول على هذا القوام قومي برفعه من على النار وأتركيه حتى يبرد قليلا.

بعد أن يبرد هذا المخلوط قليلا قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون واخلطي هذه الزيوت مع هذه المكونات حتى تتجانس.

بعد التجانس الجيد قومي بوضع هذا المخلوط على فروة رأسك وفي بين البصيلات حتى تتشربها تماما.

اتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة ليلة كاملة ثم أغسلي شعرك وكرري إستخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع للحصول على نتيجة أفضل. عمر شويل - جدة وصفة هندية سحرية لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل مثل الفتيات الهنديات - ثقفني

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