نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطايف الرمضانية على أصولها بأقل المقادير وبخطوات سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ مثل الجاهز في المقال التالي

تعد القطايف من أشهى الحلويات الرمضانية حيث ترتبط القطايف بشهر رمضان ارتباطا وثيقا، حيث تقدم بعد وجبة الإفطار أو يمكن أن تقدم على مائدة السحور، وتعد القطايف من أشهى الوصفات العربية الشرقية، تقدم أيضا القطايف بعدة طرق ومذاقات مختلفة مثل حشوها بالمكسرات أو بالقشطة أو بالنوتيلا، حيث تحرص كل سيدة على تقديم كافة الحلوى الرمضانية بالمنزل بأقل التكاليف، فسوف نقوم بتحضير القطايف بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل عجينة القطايف المكونات:- ٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

٣ أكواب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح. مكونات حشوة القطايف:- كوب من عين الجمل المجروش.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة من ماء الورد.

زيت غزير للقلي.

٢ كوب من القطر الجاهز. طريقة التحضير نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الدقيق والملح والخميرة والسكر ثم نضيف بيكربونات الصوديوم ونقلب بالملعقة قليلا.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونخفق ثم نستمر في إضافة الماء مع الاستمرار في الخلط في الخلاط حتى تتجانس كل المكونات جيدا مع بعضها.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا لمدة ساعة حتى تختمر في مكان دافئ.

نقوم بتحضير مقلاة غير قابلة للالتصاق ونقوم بتسخينها على نار متوسطة حتى ترتفع درجة حرارتها.

نقوم بصب كمية مناسبة من الخليط على المقلاة حتى تصبح على شكل دائري صغير او متوسط حسب الرغبة.

عند ظهور فقاعات أعلى العجينة معنى هذا أنها اكتملت تسويتها وجاهزة الحشو مباشرة ويجب أن لا تترك كثيراً على النار حتى لا تحترق.

نقوم بعمل نفس الطريقة ما بقي خليط عجينة القطايف حتى الانتهاء منها.

نضيف قطع القطايف في طبق مسطح وتغطى بمنشفة نظيفة حتى نقوم بحشوها.

في بولة نقوم عين الجمل المجروش وماء الورد والسكر والقرفة ونخلط جيداً حتى نحصل على حشوة شهية للقطايف.

نقوم بتحضير قطع القطايف ونقوم بحشوها بالحشوة المجهزة مسبقا ويمكن إغلاقها على شكل هلالى أو نضع قطعة وعليها الحشوة ونضع قطعة أخرى حتى تصبح بشكل دائري.

نقوم بقليها في الزيت على الوجهين حتى تصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإخراجها من الزيت على القطر الجاهز لها ونتركها في القطر لمدة دقيقتين حتى تتشرب القطايف منه.

نقوم بتقديمها في طبق التقديم ونرش عليها قطرات من القطر عليها رشة من الفستق المجروش. عمر شويل - جدة القطايف الرمضانية على أصولها بأقل المقادير وبخطوات سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ مثل الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القطايف الرمضانية على أصولها بأقل المقادير وبخطوات سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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