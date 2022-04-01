فوائد غير متوقعة لملعقة الفازلين عند وضعها على البشرة قبل النوم كوني ملكة جمال

الفازلين له فوائد عديدة فى علاج مشاكل جميع أنواع البشرة خصوصاً البشرة الجافة التى تحتاج إلى الترطيب الدائم، كما أن الفازلين يدخل فى العديد من الوصفات التى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار الناتج من أشعة الشمس المحرقة، فهو يعمل على تهدئة الجلد من الحروق البسيطة التى تتعرض لها نتيجة التعرض للشمس مباشرة، وسوف نعرض لكى سيدتى عن فوائد الفازلين العظيمة للبشرة وكيفية الاستفادة منه قبل النوم.

فوائد الفازلين للبشرة قبل النوم

الفازلين من المرطبات التى تستخدم كريم ليلى قبل النوم، فهو يساعد فى ترطيب وحماية الجلد من الجفاف، كما أنه يصلح لجميع أنواع البشرة فهو يساعد على التخلص من الحبوب التى تعانى منها البشرة الدهنية، فهو يقوم بتجفيف الحبوب وازالة اثار البقع الناتجة عنها، كما أنه يدخل فى العديد من الوصفات التى تعمل على تفتيح البشرة ويقوم بتقشير البشرة بخلطة بمكونات طبيعية تعمل على تجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة.

فوائد الفازلين للبشرة قبل النوم

طريقة تحضير الفازلين لنعومة البشرة وجعلها مثل البيبى

المكونات

فازلين طبى.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من السكر.

ماء مقطر.

معلق صغيرة من زيت الجوجوبا.

طريقه إعداد مقشر بالفازلين

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها الفازلين والنشا المذابه فى الماء الدافئ والسكر وزيت الجوجوبا، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانسوا.

يغسل الوجه بالغسول المناسب للبشرة قبل وضع المقشر.

نترك المقرش لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بفرك المقشر من الوجه.

يغسل الوجه بالماء الفاترفقط.

يوضع التونر المناسب لغلق المسام ويفضل ماء الورد الطبيعى فهو يقوم بغلق المسام دون أن يتسبب فى إضرار بالبشرة، كما أنه يفيد جميع انواع البشرة.

نضع الفازلين الطبى لترطيب الوجه.

نكرر هذه الخطوة مرتين بالاسبوع.

سوف تلاحظين الفرق بعد هذا المقشر الرائع فهو يقوم بتقشير الطبقه العلويه من على سطح البشرة، كما أن زيت الجوجوبا يمنح البشرة النعومة والترطيب لان البشرة تقوم بامتصاصه بسرعة وبالتالى تستفيد من البشرة،كما أن النشا تساعد فى تفتيح البشرة وعلاج التصبغات التى توجد على الجلد، فهذا المقشر يعطى البشرة الاشراق والتفتيح والنضارة.