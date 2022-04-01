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يعد الفطير المشلتت من احلى والذ واشهى انواع المخبوزات التى يفضلها الصغار والكبار حيث مذاقه الرائع اللذيذ، حيث يعتبر الفطير المشلتت من المخبوزات الهامة والتى تقدم في بعض الأوقات والمناسبات الخاصة، حيث كان القدماء المصريين يقدمون هذا الفطير كوجبة إحتفال في الأعياد، يمكن تقديم الفطير المشلتت سادة ويمكن تقديمه بحشوات مختلفة، فسوف نقوم بتحضيره في المنزل بكل بساطة وسهولة. طريقة الفطير المشلتت بالسمن البلدى المقادير:- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كيلو من السمن البلدي.

كوب من الزيت النباتي.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير في بولة كبيرة نقوم بوضع الدقيق والملح ونخلط جيدا ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

نترك العجينة جانباً لمدة ٣٠ دقيقة حتى ترتاح لسهولة تشكيلها.

نقوم بتذويب السمن ونخلط معها الزيت وتترك جانباً حتى تبرد قليلاً.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات بحجم حبة الليمون ثم نقوم بتغطيتها.

نقوم بتحضير واحدة من قطع العجين ونقوم بفرده باستخدام النشابة ونضع ملعقة من مزيج السمن البلدي والزيت.

نقوم بطي العجين ثم نضع ملعقة من السمن والزيت ونقوم بفرده مرة أخرى.

نقوم بطى العجين مرة أخرى مع ملعقة من المزيج ثم نقوم بفرده مرة أخرى مع ملعقة من المادة الدهنية ثم نتركها جانباً.

نقوم بتحضير قطعة أخرى من العجين ونستمر في عمل هذه الطريقة مع باقي قطع العجين حتى تنتهى كمية العجين الموجودة.

نضع قطع العجين المفرود على بعضه ونقوم بوضع كمية قليلة من السمن والزيت ونعجن مرة أخرى ثم نقوم بوضعها في صينية خبز.

ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ في فرن ساخن مسبقاً.

نتركها في الفرن حتى تمام التسوية وتأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نخرجها من الفرن ونقوم بتقديمه ساخنا في طبق مسطح ونقوم بتقطيعه إلى مثلثات متساوية حتى يكون سهل عند تناوله وخصوصا للاطفال.

يقدم الفطير المشلتت مع العسل الأسود بالطحينة والعسل الأبيض والقشطة والجبن القديمة بالطماطم والطحينة.

ويمكن أيضا يقدم بجانبه شاي بالحليب الساخن أو حليب ساخن فقط. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطير المشلتت على أصوله بخطوات فرد جديدة ومورقة توريق وطرية جداً - ثقفني

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