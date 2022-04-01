نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي أم علي بالقشطة والمكسرات الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

أم علي بالقشطة والمكسرات من أحلي وألذ الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، والتي تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليه بشكل كبير، كما أن عمل أم علي أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والذي يفضل ويحبب تناولها بشكل كبير في رمضان خاصة بعد الإفطار، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وتتمتع طريقتنا المميزة لعمل أم علي بالطعم الرائع واللذيذ والصحي وذلك من خلال عملها في المنزل وبأقل تكلفة وجهد، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم حلويات وهي أم علي بالقشطة والمكسرات. طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات ومكوناتها المكونات كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

قطعتان من عجينة البيستري.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكسرات مجروشه مثل فول سوداني، أو فستق، أو لوز، أو بندق، أو عين جمل وعلي حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر إناء عميق ونقوم بوضعه علي النار، ثم نضع عليه الزبدة ثم نضع الحليب ونضع القشطه ثم نضع السكر ويجب ان يكون مطحون وناعم جدا ثم نضع ملعقة الڤانيليا، ثم نترك هذه المكونات تغلي جيدا علي نار متوسطة الحرارة.

ثم نحضر عجينة البيستري ونقطعها جيدا إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نضعها في صينية الفرن ونتركها لكي تتحمر جيدا.

ثم نضيف المكسرات المتنوعة التي لديك إلي صينية الفرن، وإضافة مخلوط الحليب إلي قطع البيستري وتوزع جيدا حتي تتشرب الحليب تماما.

ثم نضع الصينيه في الفرن ونتركها حتي تتماسك، ثم نضعها في الفرن تحت الشوايه ونتركها فترة حتي تحمر وتعطي اللون الذهبي.

ثم نخرجها ونتركها قليلاً لمدة دقائق، ثم نضع عليها المكسرات وتقدم أم علي ساخنه لان طعمها أجمل بكثير من البارد.

ويعتبر طبق أم علي من أشهر الحلويات التي جاءت من مصر حيث تسمي في السودان بأسم فتة اللبن، فهي مشهورة بطعمها اللذيذ وسرعة صنعها بالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة أحلي أم علي بالقشطة والمكسرات الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي أم علي بالقشطة والمكسرات الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.