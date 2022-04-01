نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين السحرية لترطيب البشرة من الجفاف وإزالة الجلد الميت لبشرة صافية ونقية كاليابانيين في المقال التالي
البشرة في الشتاء لا تتحمل السقيع عادة ونلاحظ عليها دائما علامات الجفاف والتقشير لذلك تسبب هذه العلامات العديد من المشكلات لهؤلاء الفتيات الذين يعانون منها، وتعتبر المرطبات الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي التي تسبب تضر البشرة بشكل كبير وتجعلها تتكون حب الشباب بداخلها، حيث يجب علينا بأن نبتعد عن إستخدام هذه المرطبات نهائيا حتى نتمكن من المحافظة على بشرتنا والتمتع ببشرة جيدة، حيث يعتبر الفازلين هو من أكثر المرطبات التي تعمل على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة وجميلة، حيث يعتبر الفازلين له العديد من الخصائص ويعمل على ترطيب البشرة ويمنح البشرة اللون الفاتح الأبيض.
مكونات عمل وصفة لترطيب البشرة من الجفاف
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة لترطيب البشرة من الجفاف
- أغسلي بشرتك بالماء الفاتر وبالغسول المناسب لنوع بشرتك ثم قومي بتنشيف البشرة بقطعة من القطن.
- بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب المكونات هذه المكونات مع بعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وأخلطي المكونات ببعضها تماما.
- بعد الخلط والتجانس الجيد قومي بوضع هذا المرطب على بشرتك وبالتساوي وفي جميع أجزاء الجسم.
- عليكي بوضع هذا المرطب يوميا ليلا قبل النوم وفي اليوم التالي قومي بغسل بشرتك بالماء البارد وبالغسول.
- كرري وضع هذا المرطب يوميا قبل النوم وسوف تحصلين على بشرة ناعمة وبيضاء، ومع مرور الوقت سوف يعالج هذا المرطب العديد من المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة التجاعيد وإسمرار لون البشرة والقضاء على الهالات السوداء وغيرها من المشكلات الاخرى العديدة الشائعة، لذلك عليكي بالحرص على وضع الفازلين على بشرتك وضرورة الحرص على المداومة عليه حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
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