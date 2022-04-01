وصفة الفازلين السحرية لترطيب البشرة من الجفاف وإزالة الجلد الميت لبشرة صافية ونقية كاليابانيين

البشرة في الشتاء لا تتحمل السقيع عادة ونلاحظ عليها دائما علامات الجفاف والتقشير لذلك تسبب هذه العلامات العديد من المشكلات لهؤلاء الفتيات الذين يعانون منها، وتعتبر المرطبات الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي التي تسبب تضر البشرة بشكل كبير وتجعلها تتكون حب الشباب بداخلها، حيث يجب علينا بأن نبتعد عن إستخدام هذه المرطبات نهائيا حتى نتمكن من المحافظة على بشرتنا والتمتع ببشرة جيدة، حيث يعتبر الفازلين هو من أكثر المرطبات التي تعمل على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة وجميلة، حيث يعتبر الفازلين له العديد من الخصائص ويعمل على ترطيب البشرة ويمنح البشرة اللون الفاتح الأبيض.

مكونات عمل وصفة لترطيب البشرة من الجفاف

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة لترطيب البشرة من الجفاف