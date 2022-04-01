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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم السحري المضاد للشيخوخة لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة من البشرة على الفور، يعمل هذا الكريم على إزالة التجاعيد ويشد البشرة، وتحضيرها سنحتاج إلى الأرز فهو يشد الجلد ويؤخر ظهور التجاعيد كما نحتاج إلى القهوة سريعة الذوبان، فهي تشد البشرة وتزيل خلايا الجلد الميتة كذلك نحتاج إلى الحليب فهو يكافح علامات الشيخوخة لاحتوائه على فيتامين د، بالإضافة إلى نشا الذرة فهو ينعم البشرة ويزيل الخلايا الميتة.

الكريم السحري المضاد للشيخوخة

يتكون الكريم السحري من العناصر التالية :

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

كريم سحري لإذالة التجاعيد نهائياً

ضع مقدار الأرز في قدر معدني وأضف إليه الماء ثم ضعي القدر على الموقد ليتم طهي الأرز على نار هادئة، ويترك القليل من الماء مع الأرز قبل إطفاء الموقد ثم ضع الأرز المسلوق في إناء وقم بطحنه بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، وبعد ذلك صفي خليط الأرز بإستخدام مصفاة لتحصل على كريمة الأرز ثم احتفظ بهذا الخليط جانباً، ومن جانب آخر أضف القهوة سريعة الذوبان في وعاء ثم أضف الحليب ويمزج جيداً.

طريقة تحضير الكريم وتطبيقه على البشرة

ثم قم بإضافة النشا وامزج مجدداً وبعد ذلك اسكب المزيج في قدر معدني وارفعه على النار لمدة دقيقتين، واستمر في التقليب حتى تحصل على خليط كريمي ثم ضع هذا الخليط الكريمي في وعاء، وبعد ذلك أضف مقدار 4 ملاعق كبيرة من كريمة الأرز إلى خليط القهوة الكريمي، ثم امزج بشكل جيد والآن حصلنا على كريم طبيعي مضاد للتجاعيد يزيل التجاعيد من البشرة وحول العينين.

علاج الخطوط الدقيقة في البشرة

احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية صغيرة ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوعين، ضعي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم وطبقيه على بشرة الوجه والرقبة، ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقة وبعد ذلك اتركي هذا الكريم على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول الخاص بك ويمكنك تطبيق الكريم كقناع لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك، كرري إستخدام هذا الكريم كل مساء قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.