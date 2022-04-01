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تعد المخبوزات من الوجبات المهمة التي تساعد على بناء الجسم، يعتبر أيضا الخبز من أهم الأكلات الرئيسية على السفرة، فيعد الخبز البلدى الطازج من الوجبات المتكاملة التي تقدم وخصوصاً للأطفال حتى يساعدهم على بناء أجسامهم وعضلاتهم، يحتوى الخبز على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات والنشويات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، فسوف نقوم بتحضير خبز الطاسة بدون فرن حتى يصبح سهل التحضير بالمنزل وفي اى وقت. طريقة تحضير خبز الطاسة المقادير:- ٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الماء الدافئ.

٤ معالق من الزيت النباتي.

٢ ملعقة كبيرة حليب بودر.

٢ ملعقة كبيرة من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء صغير ونضع به الماء والسكر والخميرة ونقلب جيدا ونتركها جانباً لمدة ١٥ دقيقة في مكان دافئ حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء آخر كبير نقوم بإضافة الدقيق الأبيض ودقيق السميد والحليب البودر والملح والزيت ونقلب جيداً ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة ونعجن باليد جيداً.

نضيف الماء تدريجياً مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بتغطية الوعاء بواسطة كيس بلاستيك ونتركها جانباً حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

تقطع العجينة على شكل كرات بحجم البرتقالة الصغيرة أو حسب الحجم التى ترغبين به.

نفرد العجين على سطح المطبخ حتى يصبح سمكها متوسط.

ترص قطع الخبز في صينية خبز ثم نقوم بتغطيتها حتى ترتاح لمدة ٢٠ دقيقة.

نقوم بتحضير طاسة غير قابلة للالتصاق ونقوم بدهنها بالزيت، ثم نقوم بوضع قطعة من الخبز في الطاسة ونتركه حتى يبدأ بالانتفاخ ثم نقوم بتقليبه على الجانب الآخر ثم نقوم بتركه حتى ينتفخ مرة اخرى.

نقوم بتقليبه مرة أخرى على الوجه الآخر لمدة دقيقتين حتى تمام التسوية.

نستمر في هذه الطريقة مع باقي قطع الخبز حتى تنتهى الكمية المتاحة.

يوضع الخبز في صينية التقديم ويقدم ساخنا بجانب الأطباق الرئيسية الشهية والمفضلة لديكم، يمكن تقديمه مع الأكلات الشعبية مثل المسقعة أو العدس. عمر شويل - جدة بدون فرن أعملي خبز الطاسة السريع بطريقة طرية وهشة وبمقادير سهلة وبسيطة في 5 دقائق - ثقفني

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