حلي كاسات الكاسترد بالشكولاتة سريعة واقتصادية

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عمر شويل - جدة حلي كاسات الكاستر بالشوكولاتة، يعتبر الكاستر بالشوكولاتة من أكثر أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق.

فترغب الكثير من الأمهات في أن تحضر المأكولات إلى أفراد أسرتها دون أن يتم الشراء من الخارج للتأكد من سلامة التحضير وتتبعوا معنا في المقال طريقة عمل كاسات الكاستر بالشوكولاتة.

طريقة عمل كاسات الكاستر بالشوكولاتة:

يعد كاسات الكاستر بالشوكولاتة من إحدى أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي ويتم تحضيرها في المطبخ بكل سهولة.

ويتم تحضير كاسات الكاستر بالشوكولاتة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كاسات الكاسترد بالشوكولاتة:

ثلاثة كؤوس من الحليب.

كأس من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

أربعة صفار بيضات.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

كأس إلا ربع من السكر.

نصف كأس من رقائق الشوكولاتة.

طريقة التحضير:

يتم تحضير كاسات الكاستر بالشوكولاتة بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات، الحصول على أناء ثم يتم وضع فيه كلًا:

من الحليب والكريمة ويتم رفعهم على النار وتركهم لحين الغليان. بعد ذلك يتم الحصول على إناء كبير ثم يتم وضع فيه كلًا من السكر والنشا والبيض. ثم يتم الخفق بالمضرب اليدوي لحين أن تختلط المقادير. الخطوة التالية يتم إضافة نصف كأس من الحليب فوق البيض. بعدها يتم تقليب المقادير مع بعضها البعض منعًا لأن ينضج البيض. وأخيرًا يتم وضع خليط البيض والفانيليا فوق باقي الحليب ثم يتم إضافة رقائق الشوكولاتة. يتم الاستمرار في الخلط لحين أن يغلي الخليط ويصبح غليظ. وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير كاستر الشوكولاتة وبالهناء عليكم جميعًا.

طريقة عمل كاسترد بالشوكولاتة البيضاء:

يعتبر الكاسترد بالشوكولاتة البيضاء من أفضل أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشي كما يتم تحضيرها بسهولة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة وسهلة الشراء وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الكاسترد بالشوكولاتة البيضاء: