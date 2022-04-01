بعلبة زبادي أعملي عيش الزبادي الهش الخفيف على أصوله بطريقة طرية جداً وناجحة 100%

العيش من أهم المواد الغذائية الأساسية في حياتنا والتي لابد من تناوله بشكل يومي، وهناك أنواع متعددة من الخبز يمكن اختياره حسب الرغبة، ولكن من أكثر الأنواع المميزة والتي تتناسب مع العديد من الناس التي تتبع نظام غذائي لانقاص الوزن هو عيش الزبادي، ولذلك جئنا لكم بطريقة إعداده في المنزل حتى يكون جاهز في أي وقت.

سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة سهلة وبسيطة لصنع العيش الزبادي بمكونات متوفرة لديك في المنزل، وبدون أي مجهود، حيث يعتبر العيش أهم مصدر غذائي للإنسان الغني بالكربوهيدرات، ويعتبر العيش الزبادي أحد أنواع الخبز المشهور في العالم بأكمله، فلديه العديد من النكهات المختلفة كما يمتاز المذاق الشهي واللذيذ.

طريقة عمل عيش الزبادي

إصنعي لأفراد أسرتك ألذ عيش زبادي بكل سهولة، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات:

عدد 3 كوب من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

علبة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من ماء (حسب الحاجة).

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله كلا من الدقيق والزبادي زيت الزيتون، ويتم خلطهم جيداً.

يتم إضافة الماء إلى الخليط تدريجياً، ويتم خلط جميع المكونات جيداً لمدة 5 دقائق حتى الحصول على عجينة لينة ذات قوام متماسك.

يتم تغطية العجينة وتترك جانباً لمدة 60 دقيقة حتى ترتاح.

يتم تقطيع العجينة إلى 8 قطع متساوية ذات حجم متوسط، ثم يتم فرد العجينة بشكل دائري بإستخدام الأداة المخصصة لذلك.

يتم دهن صينية مناسبة بالقليل من الزيت، ثم يسخن على النار قليلاً، ويتم وضع قطع العجين التي تم فردها في الصينية وتخبز حتى يتغير لونها, ثم يتم تقليبها على الجهة الآخرى.

يتم تكرار الخطوة السابقة حتى الإنتهاء من جميع قطع العجين.

طريقة صنع عيش الزبادي واللبن

يمكنك الآن عمل عيش الزبادي واللبن في دقائق معدودة، وطريقة تحضيره كالتالي:

المكونات:

كوبين ونصف من الطحين.

كوب واحد من اللبن.

بيضتان.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق صغيرة من السمسم.

طريقة التحضير:-