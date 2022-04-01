بكوب دقيق أصنعي عجينة الكريب القطنية في المنزل بمقادير غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ

من أكثر الأكلات التي يهتم الكثير من الأمهات بطريقة تجهيزها مثل المحلات هي الكريب سواء الحلو أو الحادق، ويرجع ذلك لكثرة حب الناس له وانتشاره بشكل كبير، فهو أصبح من أهم المأكولات الجاهزة التي يقبل عليها الكبار والصغار، والآن إذا كنتي تهتمي بطريقة تحضيره في المنزل بشكل احترافي عليكي بمتابعة هذا المقال الان.

الكريب من أهم الأكلات المميزة السريعة التي يتم تناولها من المحلات في أغلب الوقت ويرجع ذلك لطعمه المميز اللذيذ ومن أهم مايميز الكريب التنوع في طرق تقديمه المختلفة بحشوات مميزة حسب الرغبة، ويوجد منه الحلو كما يوجد منه الحادق ايضًا، وسوف نعرض اليوم من خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب من خلال المنزل، وذلك سوف يوفر على كل أم بدلًا من شرائه من المطاعم، كما أنه يكون مضمون وآمن من حيث مكوناته.

طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل

اصنعي اجمل كريبات لذيذة في المنزل بتكاليف بسيطة وسوف تنال اعجاب جميع الأسرى وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

٢ من البيض متوسط الحجم بدرجة الغرفة.

نصف كوب من اللبن الحليب.

كوب الا ربع من الماء الدافيء.

رشة ملح بسيطة، أما إذا كان الكريب حلو فيستبدل الملح الفانيليا.

ربع كوب من الزيت أو ملعقتين سمن كبار.

طريقة التحضير