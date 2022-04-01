نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أصنعي عجينة الكريب القطنية في المنزل بمقادير غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي
من أكثر الأكلات التي يهتم الكثير من الأمهات بطريقة تجهيزها مثل المحلات هي الكريب سواء الحلو أو الحادق، ويرجع ذلك لكثرة حب الناس له وانتشاره بشكل كبير، فهو أصبح من أهم المأكولات الجاهزة التي يقبل عليها الكبار والصغار، والآن إذا كنتي تهتمي بطريقة تحضيره في المنزل بشكل احترافي عليكي بمتابعة هذا المقال الان.
الكريب من أهم الأكلات المميزة السريعة التي يتم تناولها من المحلات في أغلب الوقت ويرجع ذلك لطعمه المميز اللذيذ ومن أهم مايميز الكريب التنوع في طرق تقديمه المختلفة بحشوات مميزة حسب الرغبة، ويوجد منه الحلو كما يوجد منه الحادق ايضًا، وسوف نعرض اليوم من خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب من خلال المنزل، وذلك سوف يوفر على كل أم بدلًا من شرائه من المطاعم، كما أنه يكون مضمون وآمن من حيث مكوناته.
طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل
اصنعي اجمل كريبات لذيذة في المنزل بتكاليف بسيطة وسوف تنال اعجاب جميع الأسرى وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- ٢ من البيض متوسط الحجم بدرجة الغرفة.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- كوب الا ربع من الماء الدافيء.
- رشة ملح بسيطة، أما إذا كان الكريب حلو فيستبدل الملح الفانيليا.
- ربع كوب من الزيت أو ملعقتين سمن كبار.
طريقة التحضير
- المضرب الكهربائي سوف يسهل القيام بتجهيز العجينة، كما يمكن أيضًا تحضيرها بشكل يدوي.
- أضيفي البيض في بولة غويطة واحدة تلو الأخرى مع الضرب بشكل سريع ومستمر حتى يتم الخفق جيدًا.
- أضيفي إلى البيض الحليب مع الضرب أثناء الإضافة ومن ثم الماء.
- أعيدي الخلط بشكل سريع التجانس المكونات بشكل مباشر.
- أضيفي رشة الملح، وايضًا الزيت أو السمن الذائبة.
- استمري في الخلط لمدة خمس دقائق.
- غطي الوعاء واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح تمامًا.
- احضري بعد الانتهاء مقلاة من التيفال أو أي مادة غير لاصقة.
- ارفعي المقلاة على النار واتركيها تسخن، أضيفي بها قطرات بسيطة من الزيت وادهني المقلاه بها.
- ضعي بعد تسخين الزيت ايضًا، ربع كوب من العجين.
- قومي بتقليب المقلاة بشكل دائرى حتى تأخذ الشكل الدائري.
- اتركي العجين حتى تنضج من الاسفل ويتغير لونها إلى الذهبي.
- اقلبي العجين الى الجهه الأخرى واتركيها أيضًا حتى يتم تغير لونها ويصبح ذهبي أيضًا هكذا قد نضجت، ارفعي الكريب.
- كرري نفس الخطوات مع باقي الكمية، وبعد الانتهاء.
- يمكنكم حشو الكريب بالحشو المطلوب مع الجبن الموتزاريلا المطاطية لتعطي له الطعم المميز، وقومي بلف الكريب بشكل مثلثي، وقومي بوضعه مره اخرى على المقبله حتى يحمر من الجهتين ويقدم ساخن بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب دقيق أصنعي عجينة الكريب القطنية في المنزل بمقادير غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.