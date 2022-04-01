نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات رمضان الشهية أسهل طريقة لعمل البقلاوة الشهية بالمكسرات في المنزل في المقال التالي

تعد البقلاوة من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة والتي يحبها الكبار والصغار وتنتشر في جميع البلاد مع اختلاف اسمها من بلد لأخرى وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ لذلك تفضل الأمهات تحضيرها لأفراد الأسرة كنوع من التجديد ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر سريعة التحضير ولا تحتاج إلى أي وقت ويمكن تقديمها للضيوف وتحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير البقلاوة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل البقلاوة في المنزل كوبان كبيران من الدقيق الأبيض

كوب من الماء الدافئ

اثنين من البيض كبير الحجم

ملعقتان طعام كبيرتان من السمنة اللينة

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

زيت للقلي

كمية من الشربات مكونات عمل الشربات كوبين من الماء

كوبين من السكر

رشة من الفانيليا

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير الشربات نحضر إناء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر ثم نتركه حتى يغلي.

بعد ذلك نضع الفانيليا وعصير نصف الليمونة ونتركه الخليط لمدة دقيقتين.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستعمال. طريقة عمل البقلاوة في المنزل نحضر إناء ونضع به الخميرة والماء الدافئ ونتركهم حتى تتخمر الخميرة.

ثم نحضر وعاء ونضع به البيض ونقوم بالخفق باستخدام المضرب الكهربائي ثم نضيف إليه الخميرة المذابة والملح والبيكنج باودر والفانيليا ونقوم بالخلط جيدا باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي حتى تتكون لدينا عجينة.

بعد ذلك نقوم بالعجن باليد حتى تتكون لدينا عجينة مطاطية وطرية.

نغطي العجينة باستخدام كيس نظيف ونتركها حتى تختمر وترتاح لمدة ساعة في غرفة دافئة.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح نظيف ونقوم بفردها باستخدام النشابة حتى نحصل على عجينة رقيقة.

ثم نحضر سكينة ونقطع العجين على شكل مربعات ونتركه لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.

نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على النار حتى يسخن ثم نضع به مربعات البقلاوة مع التقليب حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي.

نرفعها من الزيت ونضعها في الشربات ثم نخرجها من الشربات ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة حلويات رمضان الشهية أسهل طريقة لعمل البقلاوة الشهية بالمكسرات في المنزل - ثقفني

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