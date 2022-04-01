نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكي سيدتي طريقة تحضير صينية الرقاق باللحمة لعزايم رمضان في المقال التالي

صينية الرقاق باللحمة، من الوصفات الجميلة التي لا تقاوم وإعدادها يكون ممتع لسيدة المنزل، ولاسيما أنه يمكن استبدال الرقاق بأوراق الجلاش الجاهزة من السوبر ماركت وتسهل طريقة التحضير بشكل لا يصدق، لكن يضل طعم الرقاق المنزلي أجمل بكثير، ومع اقتراب العزائم والمناسبات خلال الشهر الفضيل تبحث السيدات على أبسط وأسهل الطرق لتحضير صينية الرقاق باللحمة، لذلك نقدم لكي طريقة تحضيرها خطوة بخطوة من خلال موقعنا فيما يلي. مكونات الرقاق نصف كيلو من الدقيق.

رشة ملح.

كوب ماء للعجن. الحشو نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفروم ناعم.

رشة ملح.

رشة فلفل.

ملعقة من السبع بهارات. التسوية سمن بلدي أو نباتي.

شوربة لحم أو فراخ. طريقة إعداد الرقاق باللحمة المفرومة نحضر بولة ونضع بها الدقيق والملح ونعجنها بالماء جيدا للحصول على عجينة متماسكة سهلة الفرد.

نترك العجينة لترتاح، ثم نقدمها إلى كرات صغيرة ونفردها بالنشابة بعد رشها بالدقيق للحصول على سمك رقيق جدا، ثم نخبزها في فرن البوتاجاز للحصول على فطيرة مقرمشة، كذلك يمكن تسوية الفطير أو الرقاق علي صينية علي البوتاجاز من أعلى.

نكمل العجينة بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية جميعها، ثم نبدأ بتحضير العصاج

توضع اللحمة المفرومة بمقلاة على النار بعد وضع ملعقة زيت.

ثم نضع البصلة المفرومة علي اللحمة ونقلبها قليلا، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود لتصبح اللحمة جاهزة للحشو الرقاق.

نحضر المرقة الجاهزة في صينية واسعة ونحضر صينية كبيرة لتسع الرقاق ونقوم بإذابة السمنة في طبق ووضع المكونات جميعا في مكان واحد لأجهزة صينية الرقاق باللحمة.

نبدأ بدهن الصينية بالزيت، ثم نضع الرقاق في المرقة حتى يتبلل بالمرقي ويصبح طري بعض الشيء.

ندهن الرقاق المبلل بالمرق في الصينية واحدة تلو الأخرى حتى نصف كمية الرقاق، ثم نوزع اللحمة المفرومة المعصجة في الصينية بالتساوي.

كذاك نكمل رص الرقاق بنفس الخطوات السابقة وعقب الانتهاء من تحضير الصينية نقطعها إلى أجزاء مربعة كبيرة ونسقيها بكوب من الحليب ورشة فلفل أسود.

تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ثلث ساعة وعند الحصول على اللون الذهبي نخرجها من الفرن ونقطعها، ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة اليكي سيدتي طريقة تحضير صينية الرقاق باللحمة لعزايم رمضان - ثقفني

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