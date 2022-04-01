تتبيلة الفراخ المشوية جهزيها على سفرتك في رمضان

تتبيلة الفراخ، هناك الكثير من السيدات الذين يبحثون عن الطريقة التي يتم من خلالها تتبيل الفراخ المشوية، فيمكن تتبيل الفراخ المشوية بأكثر من طريقة واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم خطوات تتبيل الفراخ المشوية.

طريقة تتبيلة الفراخ المشوية:

يتم تتبيل الفراخ المشوية بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

ملعقة من الخل.

شريحتان من البصل.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من البهارات المطحونة المكونة من الفلفل الأسود والفلفل الحلو والقرفة والهيل وجوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم.

ورقة غاز هال.

عود القرفة.

شرائح الليمون.

ملعقتان من الزعتر المجفف.

طريقة التحضير:

يتم تتبيل الفراخ المشوية بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات: