نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الفراخ المشوية جهزيها على سفرتك في رمضان في المقال التالي
تتبيلة الفراخ، هناك الكثير من السيدات الذين يبحثون عن الطريقة التي يتم من خلالها تتبيل الفراخ المشوية، فيمكن تتبيل الفراخ المشوية بأكثر من طريقة واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم خطوات تتبيل الفراخ المشوية.
طريقة تتبيلة الفراخ المشوية:
يتم تتبيل الفراخ المشوية بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:
- ملعقة من الخل.
- شريحتان من البصل.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة من البهارات المطحونة المكونة من الفلفل الأسود والفلفل الحلو والقرفة والهيل وجوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الثوم.
- ورقة غاز هال.
- عود القرفة.
- شرائح الليمون.
- ملعقتان من الزعتر المجفف.
طريقة التحضير:
يتم تتبيل الفراخ المشوية بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- يتم تتبيل الدجاج بكافة البهارات التي قد تم ذكرها من قبل بخلاف الملح.
- ثم يتم الحصول على شرائح البصل ويتم وضعها في جوف الدجاجة ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة يوم.
- يتم إخراجها من الثلاجة قبل الطهي ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح لها من الداخل والخارج.
- الحصول على زجاجة فارغة ثم يتم ملئها بالمياه ثم يتم وضعها على صينية الفرن.
- مع الحرص على تتبيل جلد الدجاجة باستخدام الزعتر والبهارات ثم يتم التخلص من البصل.
- بعد ذلك تثبت الدجاجة فوق الزجاجة ويتم تثبيت الأجنحة فوق الصدر باستخدام عيدان خشبية.
- يتم إدخال الصينية إلى الفرن ثم يتم وضع المياه في قاعدة الصينية.
- ثم يتم إضافة الليمون وورق الغاز وعود القرفة في داخلها.
- بعد ذلك يتم شوي الدجاجة لمدة نصف ساعة على نار علاية.
- ثم يتم خفض النار لتصبح متوسطة وبعد ذلك يتم شويها لمدة ساعة ونصف.
- ثم يتم لف الصينية كل ثلث ساعة أي ربع استدارة لحين أن تنضج الدجاجة بصورة كاملة.
- الخطوة التالية يتم فيها إضافة المياه المغلية ثم يتم إخراج الصينية من الفرن بعد النضج.
- ثم الانتظار لمدة ثلث ساعة ثم يتم رفع الدجاجة بكل لطف ثم يتم تقديمها مع صلصة الطحينة أو الثومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتبيلة الفراخ المشوية جهزيها على سفرتك في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.