حضري بسكويت الزبدة بالبرتقال من ألذ وأشهى أنواع البسكوت الهش الناعم

يعد بسكويت الزبدة بالبرتقال ، من أشهي أنوا ع البسكوت يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة جداً وسهلة، تعطي له مذاق رائع وجميل ويعد بسكويت الزبدة من أفضل أنواع البسكوت التي يتم تحضيرها بالمنزل يمتاز بقوام ناعم جداً وهش يذوب بالفم كما أنه مناسب جداً مع المشروبات الساخنة فهو لذيذ وشهي على الإفطار في الصباح كما يمكن تقديمه للضيوف، فهو يمتاز بشكل رائع وجميل ويمكن إعداده بنكهات مختلفة منها الفول السوداني أو جوز الهند أو يمكن تقديمه سادة، فهو من ألذ أنواع البسكوت وأبسطها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرم طريقة عمل بسكويت الزبدة بالبرتقال بخطوات سهلة جداً وبسيطة لا تحتاج إلي الكثير من الوقت.

مكونات عمل بسكويت الزبدة بالبرتقال

يتم تحضير البسكويت من خلال مكونات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السكر البودر.

بيضة.

ربع كوب عصير برتقال.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وبسيطة يمكننا إعداد بسكويت الزبدة بالبرتقال بالمنزل والخطوات هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضع الزبدة ثم نضيف الزيت، ثم نضع السكر ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي. ثم نستمر في الخفق حتي يصبح الخليط كريمي فاتح اللون، ثم نضيف إليه بشر البرتقال والبيض والفانيليا. نخفق المكونات مرة أخرى على سرعة بطيئة، حتي تختلط المكونات مع الخليط. ثم نضيف رشة بسيطة من الملح وربع كوب من عصير البرتقال ونخفق المكونات مرة أخرى. ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق تدريجياً ونخلط المكونات باليد، حتي نجمع العجينة باليد، حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية. نضع عجينة البسكويت داخل الثلاجة حتي تتماسك قليلاً لمدة نصف ساعة.

طريقة التشكيل

نقسم عجينة البسكوت إلي جزئيين ثم نقوم بفرد كل جزء باستخدام النشابة بين ورقتين من الزبدة. ثم نقوم بتقطيع البسكوت باستخدام قطاعة دائرية، ثم نرص قطع البسكوت داخل صينية فرن مبطنة بورق الزبدة. ثم تدخل فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بألف هنا وشفا.

أهم النصائح لنجاح البسكوت

يجب أن يكون البيض والزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نحرص على نخل الدقيق جيدا قبل الاستخدام للحصول على بسكوت بقوام ناعم وخالي من أي تكتلات.

يجب جمع عجينة البسكوت باليد دون الحاجة إلي الكثير من العجن حتي لا تجف وتصبح قاسية.

يجب ترك عجينة البسكوت حتي ترتاح جيدا قبل التشكيل.

طريقة عمل بسكويت اقتصادي