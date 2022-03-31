نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول لبان الذكر لتبييض وشد تجاعيد البشرة والتخلص من الترهلات الجلدية لبشرة مشدودة في المقال التالي

تمثل التجاعيد التي توجد في البشرة العديد من الأزمات النفسية للكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة لأن البشرة البيضاء الصافية تمثل لهؤلاء الفتيات مصدر مهم لهم وتجعلهم يظهرون بمظهر جميل وجذاب، حيث تظهر التجاعيد في الوجه نتيجة لعدم الإهتمام والإعتناء بالبشرة حيث تتبع العديد من الفتيات عند غسل بشرتهم يقومون بفرك البشرة والضغط عليها وهذا يعمل على ترهل الجلد ويكون التجاعيد والخطوط الرفيعة حول منطقة الفم وفي منطقة الجبين وتجعل الفتيات يظهرون بسن أكبر من سنهم على الرغم من صغر سنهم، ونتيجة لأن البشرة مهمة ويجب علينا الحرص على نضارتها وإشراقتها يجب علينا بأن نقوم بإستخدام المنتجات التي تعمل على إخفاء هذه التجاعيد نهائيا. مكونات عمل خلطة لشد التجاعيد خمسة ملاعق كبيرة من لبان الدكر.

نصف كوب صغير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. طريقة عمل خلطة لشد التجاعيد أغسلي وجهك بالماء أولا وبالغسول المناسب حتى تحصلين على بشرة نظيفة خالية من أي شوائب.

أحضري إناء متوسط الحجم وضعي به نصف كوب من الماء مع خمسة ملاعق كبيرة من لبان الدكر وضعيه على نار هادئة الحرارة وقومي بتقليب لبان الدكر مع الماء حتى يصبح لبان الدكر لين.

بعد ذلك أرفعي هذا المكون من على النار وقومي بوضعه في طبق متوسط الحجم وقومي بالضغط على لبان الدكر المغلي حتى يصبح كريمي ثم ضيفي إليه ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد واخلطى المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.

اتركي هذه الخلطة حتى تبرد قليلا، بعد ذلك قومي بوضعها على بشرتك النظيفة وعليكي بوضعها في المناطق التي تكثر بها التجاعيد واتركي هذه الخلطة على بشرتك حتى تجف تماما مع مراعاة عدم التبسم أو الضحك حتى لا تزداد هذه الخطوط والتجاعيد في الوجه.

بعد جفاف هذه الخلطة قومي بقلع هذا الماسك ثم أغسلي بشرتك بالماء البارد وكرري وضع هذه الخلطة مرة إسبوعيا وخلال عشرة ايام تظهر نتائج هذا الإستخدام السحري الجبار. عمر شويل - جدة سحر مفعول لبان الذكر لتبييض وشد تجاعيد البشرة والتخلص من الترهلات الجلدية لبشرة مشدودة - ثقفني

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