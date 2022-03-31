نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة بالمكونات والخطوات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة بالمكونات والخطوات المطلوبة يعتبر الأرز المعمر بالقشطة من أفضل الأطعمة والأكلات القديمة والتي يحب تناولها كثير من الأشخاص ويحبون تناولها في أي وقت وبالتالي يمكن تجهيزها سواء حلو أو حادق ولا تحتاج الكثير من المكونات أو الخطوات ليتم تجهيزها بمذاق جميل ومميز، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم الخطوات المكونات المطلوبة ليتم تجهيز طاجن أرز معمر بالقشطة بدون الحاجة إلي شراء من الخارج.

عمل طاجن أرز معمر بالقشطة

يتم تجهيز أربع أكواب أرز واثنين في فلفل رومي واثنين كوب مرقة الدجاج واثنين جزر مبشور وكوب بقدونس و 2 كوب حليب وثلاث فصوص حبهان وقرنفل وعود قرفة وثلاث حبات مستكة أو قليل من جوزه الطيب وملعقتين من القرفة وورق لاورا و كوب قشطة ونصف ملعقة من الكمون في المطحون وملعقة صغيرة من كبابة صينى وملح و فلفل أسود و سمنه.

طريقة تحضير أرز معمر بالقشطة

في الخطوة الأولى أن نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه السمنة والمستكه ويترك على النار لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم نقوم بإضافة البصل وورق اللورا بعد ذلك نقوم بإضافة جميع التوابل والتي تشمل الحبهان والقرفة والقرنفل وتقلب المكونات مع بعضها جيدا.

في الخطوة التالية نبدأ بإضافة الجزر والفلفل لمدة دقيقتين ثم نقوم بإضافة الأرز بالتوابل المطحون ونقوم بوضع جوزة الطيب والقرفة والبقدونس.

ثم نقوم بإضافة الحليب والمرقة والملح وتقلب المكونات مع بعضها ويترك حتى تجف الماء تماما ثم نقوم بوضع الأرز في الطاجن وإضافة القشطة على الوجه ونقوم بوضعه في الفرن على درجة حرارة 180 ويترك حتى ينضج ويحمر وجهه وبعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وبعد أن يهدي يتم تناوله بالهناء والشفاء.