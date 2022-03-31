طريقة صبغ الشعر بالبيت مثل الكوافير جددي مظهرك الآن قبل العيد

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عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر بالبيت حيث اذا ليس لديك ثلاث ساعات للجلوس على كرسي صالون لقص شعرك وتلوينه. بعد أن أدركت أنه ليس من الصعب تقليد الصبغ ذو المظهر الاحترافي في المنزل، ومن أجل ايضا توفير الوقت والمال، ستبدأي في إتقان تقنية تلوين شعري في المنزل. في البداية، قد يبدو الأمر وكأنه صعبا، ولكن إذا كان كل ما تفعله هو تغطية اللون الأبيض أو تغير مظهرك.

طريقة صبغ الشعر بالبيت

القاعدة الذهبية الرئيسية لتلوين الشعر هي تجنب التغييرات الجذرية. في أي وقت تريد تغيير لون شعرك بأكثر من ثلاثة ألوان، من الأفضل أن ترى محترفًا. يتطلب تفتيح الشعر أحيانًا قاعدة فاتحة، ويمكن أن يؤدي التغميق الشديد إلى فرصة أكبر لتفاوت اللون. إذا كنت تخطط لتحول جذري، قم بزيارة مصفف الشعر.

اختاري اللون المناسب

لا تخطئ في الذهاب إلى المتجر والحصول على علبة من لون الشعر. بدلا من ذلك خذ وقتك.

أميل إلى شراء الصبغة من متاجر الصناديق لأن لديهم أكبر مجموعة من الظلال والعلامات التجارية.

حتى إذا كنت تحب شعر العارضة على العلبة، فهناك احتمال ضئيل أن يبدو شعرك مثل شعرها.

يمكن أن يؤثر سمك الشعر الفردي ولون البشرة واللون الحالي على نتائجك للحصول على نتيجة غير متوقعة.

خيارك الأفضل هو اختيار الظل بناءً على لون بشرتك.

يمكنك التعرف ايضا علي طريقة طريقة صبغ شعر بالون بني بالخطوات.

حضري شعرك

يعمل اللون بشكل أفضل على الشعر المتسخ لأنه يفتقر إلى البلسم المنزلق الذي يحتوي عليه الأقفال المغسولة حديثًا. عادة ما يكون التلوين بعد 24 إلى 48 ساعة من آخر غسلة جيدة. بهذه الطريقة، يبقى اللون على الخيوط ويتغلغل بشكل أفضل للحصول على نتائج أكثر قابلية للتنبؤ.

اجعلي شرك مستعد

ابدأ دائمًا بتصفيف شعرك بأسلوبك المعتاد. بهذه الطريقة يمكنك إتقان اللون في الأعلى قبل الانتقال إلى الشعر الموجود أسفل الطبقة الأولى. هذا أيضًا هو الوقت المثالي للتبديل إلى قميص قديم. أنا أفضل زر ، لأنك لست مضطرًا لسحبه فوق رأسك (ومن خلال صبغة) عندما يحين وقت الشطف.