القطايف من أشهر الحلويات المصرية المحببة في شهر رمضان الكريم، ويستمتع بها الكبار والأطفال على حدٍ سواء وهي حلوى لذيذة وسريعة وشهية وطعم لا يقاوم على مائدة الإفطار ومن السهل صنع القطايف في المنزل ويمكنك شراء القطايف الجاهزة وتحضيرها بعدة طرق مختلفة بالحشوات المتنوعة، واليكم في خلال السطور التالية أحلي طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة في البيت بمكوت بسيطة.

أحلي طريقة عمل القطايف الرمضانية اللذيذة بالمكسرات والقشطة

المكونات عجينة القطايف

3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

ملعقتين من السكر الناعم

ملعقة واحدة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من الخميرة

قليل من الملح

2 كوب من الماء

طريقة تحضير عجينة القطايف اللذيذة

نحضر وعاء غويط ونضع الدقيق مع السكر ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف البيكنج بودر والملح ونقلب مرة أخري المكونات جيداً بعد ذلك نضع الماء على مكونات الدقيق ونقلب حتي الحصول على عجينة سائلة نحضر مقلاة على النار ونقوم بتسخين المقلاة ونصب العجين القطايف باستخدام ملعقة وتترك حتي تتحمر وتنضج وتكرار جميع الكمية حتي الانتهاء منها.

طريقة عمل القطايف بالقشطة اللذيذة بطعم شهي

المكونات

قطايف

2 كوب من حليب كامل الدسم

كوب واحد من الكريمة الحلويات

4 ملعقة من النشا

3 ملعقة من السكر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير القطايف بالقشطة

نحضر وعاء على النار ونضع الحليب مع السكر والفانيليا ونقلب المكونات ثم نضيف النشا والكريمة ونقلب باستمرار حتي الحصول على قوام متامسك يرفع من على النار ويترك حتي يبرد تماماً نقوم بحشو القطايف بالخليط ونغلق القطايف من الأطراف تقدم في طبق التقديم وبالصحة والراحة

طريقة عمل القطايف بالمكسرات

المكونات

قطايف

سوداني

جوز الهند

زبيب

سكر بودره

بندق مجروش

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير الليمون.

طريقة تحضير القطايف بالمكسرات

نقوم أولاً بتحضير الشربات على النار ويترك يغلي على النار ويتقل القوام قليلا نخلط جميع المكسرات مع بعضها مع سكر البودره نحضر القطايف ونقوم بالحشو من المكسرات نحضر مقلاة على النار بها زيت غزير حتي يسخن ونضع القطايف وتترك حتي تنضج وتحصل على اللون الذهبي نسقس القطايف باشربات وتقدم في طبق التقديم

لقطايف من أجمل الحلويات الشرقية المعروفة في مصر والوطن العربي وتكثر تناولها خلال شهر رمضان وهي من ألذ الحلويات التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء، إذا كنت من محبي القطايف وترغب في تعلم كيفية القيام بذلك بطرق مختلفة، فهذا هو المكان المناسب لك حيث يتم استخدام الجبن أو المكسرات أو اللوز أو الجبن أو الفستق في التزيين، وتقدم كل دولة القطايف بطريقة فريدة قد نجد القطايف على الطرق السريعة المصرية والسورية والأردنية.

سر نجاح القطايف لتحضيرها