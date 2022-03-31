نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسحور رمضان.. ملعقة واحدة ضعيها علي البطاطس مش هتمتص نقطة زيت وهتبقي مقرمشة ولذيذة في المقال التالي
الكثير منا يعشق تناول البطاطس المقلية المقرمشة، حيث يتم تناولها لوحدها أو بجانب الكاتشب والمايونيز أو كطبق جانبي على سفرة الطعام، وتعتبر البطاطس مصدر قوي للكربوهيدرات مما يجعل أصحاب الريجيم التقليل منها خاصة إذا كانت مقلية، فمن المعروف أن البطاطس المقلية تحتوي على سعرات حرارية عالية، لشربها الكثير من الزيت، ومن يريد خسارة وزنه عليه الابتعاد عن الطعام المقلي، والتقليل من الطعام المقلي، بسبب الدهون، لكن هناك طريقة ممتازة يمكنك بها عمل البطاطس المقلية دون أن تشرب زيت، ويمكن لأصحاب الريجيم تناولها دون قلق، سنعرضها لكم في هذه المقالة فتابعوا معنا.
مكونات طريقة قلي البطاطس دون أن تشرب زيت
تعتبر البطاطس وجبة مفضلة للكبار والصغار، فلقد حاول الكثير قلي البطاطس دون زيت ولكن باءت محاولتهم بالفشل، فتابعي معنا هذه الوصفة اللذيذة وستنجح بالتأكيد معكِ:
- حبتين من البطاطس ذو الحجم الوسط.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- زيت غزير للقلي.
- رشة ملح صغيرة.
- كوب ماء.
طريقة قلي البطاطس
البطاطس تعتبر مصدر غني بالطاقة، فهي من الكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، فالجميع منا يحب تناول البطاطس المقلية، ولم لا؟ فطعمها لذيذ وشهي، لكن البطاطس المقلية تسبب السمنة المفرطة، فالبطاطس المقلية تشرب الكثير من الزيت، مما ينعكس سلبًا على الإنسان وصحته، فالدهون مضرة للجسم، إذ يجب الابتعاد عنها، لكن لا تقلقي من ذلك كله، كل ما عليكِ فعله، هو أن تتبعي هذه الخطوات حتى تقلي البطاطس دون أن تشرب زيت، وتستمتعي بطعمها اللذيذ:
- قومي بتقشير البطاطس.
- قطعي البطاطس على هيئة أصابع متوسطة الحجم، واغسليها جيدًا بالماء.
- بعد أن تغسليها، ضعي عليها مقدار الخل والماء والملح.
- اتركيها لمدة نصف ساعة.
- قومي بعدها بتصفيتها جيدًا من الماء.
- قومي بوضع مقدار النشا على البطاطس، وقلبيهم معًا.
- افركي البطاطس من النشا الزائد.
- أوقدي البوتاجاز، وقومي بوضع الطاسة التي بها الزيت عليه.
- بعد تسخين الزيت جيدًا، ضعي البطاطس فيه للقلي، واحرصي على ألَّا تلتصق الأصابع ببعضها.
- بعد قليها، قومي بوضعها على المناديل.
- يمكنك تناولها لوحدها أو بجانب الطبق الرئيسي، وبالهناء والشفاء.
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