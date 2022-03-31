لسحور رمضان.. ملعقة واحدة ضعيها علي البطاطس مش هتمتص نقطة زيت وهتبقي مقرمشة ولذيذة

الكثير منا يعشق تناول البطاطس المقلية المقرمشة، حيث يتم تناولها لوحدها أو بجانب الكاتشب والمايونيز أو كطبق جانبي على سفرة الطعام، وتعتبر البطاطس مصدر قوي للكربوهيدرات مما يجعل أصحاب الريجيم التقليل منها خاصة إذا كانت مقلية، فمن المعروف أن البطاطس المقلية تحتوي على سعرات حرارية عالية، لشربها الكثير من الزيت، ومن يريد خسارة وزنه عليه الابتعاد عن الطعام المقلي، والتقليل من الطعام المقلي، بسبب الدهون، لكن هناك طريقة ممتازة يمكنك بها عمل البطاطس المقلية دون أن تشرب زيت، ويمكن لأصحاب الريجيم تناولها دون قلق، سنعرضها لكم في هذه المقالة فتابعوا معنا.

مكونات طريقة قلي البطاطس دون أن تشرب زيت

تعتبر البطاطس وجبة مفضلة للكبار والصغار، فلقد حاول الكثير قلي البطاطس دون زيت ولكن باءت محاولتهم بالفشل، فتابعي معنا هذه الوصفة اللذيذة وستنجح بالتأكيد معكِ:

حبتين من البطاطس ذو الحجم الوسط.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

زيت غزير للقلي.

رشة ملح صغيرة.

كوب ماء.

طريقة قلي البطاطس

البطاطس تعتبر مصدر غني بالطاقة، فهي من الكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، فالجميع منا يحب تناول البطاطس المقلية، ولم لا؟ فطعمها لذيذ وشهي، لكن البطاطس المقلية تسبب السمنة المفرطة، فالبطاطس المقلية تشرب الكثير من الزيت، مما ينعكس سلبًا على الإنسان وصحته، فالدهون مضرة للجسم، إذ يجب الابتعاد عنها، لكن لا تقلقي من ذلك كله، كل ما عليكِ فعله، هو أن تتبعي هذه الخطوات حتى تقلي البطاطس دون أن تشرب زيت، وتستمتعي بطعمها اللذيذ: