بالمقادير المظبوطة.. طريقة عمل كعك العيد الدايب دوب بكل اسراره وتكاته مثل المحلات بالظبط

يبحث الكثير من الناس على طريقة عمل كعك العيد الناعم الدائب في الفم، خاصة كلها أيام ويحل علينا شهر رمضان وبعدها العيد، وجميع العائلات المصرية تقوم بتقديم الكعك والبسكويت وغيره، لكن هناك مَن يقوم بشراء الكعك جاهزًا بدلًا من صنعه في المنزل، إذ يعتقدون أن طريقة عمله في المنزل أمرًا صعبًا أو يتطلب طريقة معينة

مكونات كعك العيد الناعم

في كل عيد، تقوم كل أسرة بعمل الكعك الناعم الدائب أو شرائه، لكن إذا قومتي بتطبيق هذه الطريقة، لن تشتريه من المحلات مجددًا، كل ما عليكِ فعله هو أن

تحضريه هذه المكونات بالمعيار المضبوط:

750 جم من الدقيق الأبيض.

2 كوب ونص من السمنة الذائبة.

ملعقة ونصف كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفلاحي، وإذا لم تتوافر، فاستبدليها بالخبرة الفورية.

طريقة عمل كعك العيد الناعم الدائب

إن عمل الكعك في المنزل، يبعث في النفس بهجة وفرحة، وفيه يتجمع الجيران مع بعضهم، لكي يحضروا كعك لذيذا شهيًا، اتبعي الخطوات التالية: