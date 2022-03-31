نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة.. طريقة عمل كعك العيد الدايب دوب بكل اسراره وتكاته مثل المحلات بالظبط في المقال التالي
يبحث الكثير من الناس على طريقة عمل كعك العيد الناعم الدائب في الفم، خاصة كلها أيام ويحل علينا شهر رمضان وبعدها العيد، وجميع العائلات المصرية تقوم بتقديم الكعك والبسكويت وغيره، لكن هناك مَن يقوم بشراء الكعك جاهزًا بدلًا من صنعه في المنزل، إذ يعتقدون أن طريقة عمله في المنزل أمرًا صعبًا أو يتطلب طريقة معينة
مكونات كعك العيد الناعم
في كل عيد، تقوم كل أسرة بعمل الكعك الناعم الدائب أو شرائه، لكن إذا قومتي بتطبيق هذه الطريقة، لن تشتريه من المحلات مجددًا، كل ما عليكِ فعله هو أن
- تحضريه هذه المكونات بالمعيار المضبوط:
- 750 جم من الدقيق الأبيض.
- 2 كوب ونص من السمنة الذائبة.
- ملعقة ونصف كبيرة من السمسم.
- ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفلاحي، وإذا لم تتوافر، فاستبدليها بالخبرة الفورية.
طريقة عمل كعك العيد الناعم الدائب
إن عمل الكعك في المنزل، يبعث في النفس بهجة وفرحة، وفيه يتجمع الجيران مع بعضهم، لكي يحضروا كعك لذيذا شهيًا، اتبعي الخطوات التالية:
- قومي بوضع السمسم في الفرن لتحميصه، أو يمكنك شراء سمسم محمص جاهزًا.
- أحضر وعاء كبير، وانخلي الدقيق باستعمال الدقيق، حتى يكون نظيفًا خاليًا من الشوائب ومن أي تكتلات.
- بعدها ضعي على الدقيق المنخول الملح ورائحة الكعك والسمسم، وقومي بخلطهم جيدًا.
- قومي بعمل حفرة في وسط وعاء الدقيق، وضعي فيها الخميرة.
- سخني السمنة جيدًا.
- ثم قومي بوضع السمنة الساخنة على الخميرة، وقلبي الخليط برفق حتى يتشرب الدقيق السمنة، ويكونا شيئًا واحدًا.
- قومي بعجن الخليط باستخدام اللبن.
- اعجني العجينة جيدًا إلى أن تصبح سهلة لا تلزق في يديكِ.
- تشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة، واحرصي على أن تكون الكرات متساوية في الحجم.
- قومي بنقش الكرات باستخدام المنقاش أو آلة النقش.
- يمكنك تركه سادة دون أن تنقشيه.
- يرص الكعك على صنيه الفرن.
- يتم تغطيته، ويترك لمدة ساعة تقريبًا.
- قومي بإيقاد الفرن، واتركيه يسخن جيدًا على درجة حرارة ١٩٠.
- قومي بوضع الكعك في الفرن بعد أن يختمر، واتركيه يستوي ويأخذ لونًا جميلًا.
- بعد تسويته، وإخراجه من الفرن، يمكنكِ رش السكر البودر عليه.
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