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عمر شويل - جدة طريقة تسوية اللحوم بشكل صحيح لتجنب حدوث أضرار خطيرة للجسم تعتبر اللحوم من أكثر الأطعمة الأساسية والتي يتم تناولها مع الوجبات الأساسية حتى يحصل الجسم على نسبة كافية من البروتين التي يحتاجها وبالتالي يوجد العديد من الطرق التي تساعدك على طهي اللحوم أو شويها أو تحميرها ولكن يوجد بعض الأنواع عند تجهيزها تكون مضرة جدا للصحة وبالتالي يجب الابتعاد عنها حيث نوضحها بعد خبراء التغذيه أن هذا الخطأ يقع فيها الكثير من الأشخاص وهي تسوية اللحوم على درجة حرارة مرتفعة ووضعها على النار بشكل مباشر.

تحذير من ارتفاع اللهب على اللحوم

قد أوضح خبراء التغذيه أن اللحوم عندما تتعرض على اللهب لفترة طويلة عند شويها أو تحميرها تتسبب في حدوث مخاطر كبيرة بسبب تحول بعض المركبات إلى معاقبات تشمل الهيدروكربونات والذي يؤثر على صحة الإنسان على المدى الطويل.

يجب عدم حرق اللحوم أثناء الشوي بسبب نزول الدم على الفحم الذي يتسبب في زيادة اللهب وبالتالي يقل مذاق اللحم عند تعرض للحرق حيث يعتقد البعض أنها نضجات بشكل كافي ولكنها تتسبب في حدوث أضرار خطيرة.

أضرار يجب تجنبها عند شوي اللحم

يعتبر الطعام عبارة عن مركب كيميائي من البروتينات يحتوي على بعض المواد مثل الكربون والأكسجين والهيدروجين وكذلك العديد من العناصر التي تشمل الحديد المركبات الأخرى وفي حالة حرق الدهون الموجودة في اللحوم تتسبب في حدوث اختلال في توازن الأحماض الأمينية وبالتالي لا يستفيد الجسم عند تناولها وهذا الأمر يتسبب في حدوث أضرار خطير على الصحة ولكن على المدى البعيد.

وبالتالي ينصح خبراء التغذيه أنه يتم طهي اللحمة على مسافة بعيدة عن النار واجب تهدئة النار على اللحوم حتى لا تحترق وتعرض صحة الإنسان للخطر.