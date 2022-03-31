نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية الهشة باللبن الرايب بطعم وريحة زمان أحلي من الجاهزة في المقال التالي
يبحث الكثير منا على طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن الرائب، حيث إن القرص الفلاحي تتميز بطعمها اللذيذ، ورائحتها الذكية، فالقرص الفلاحي تتكون من مكونات غنية ومفيدة لجسم الإنسان مثل اللبن الرائب، حيث إن البن يعد مصدر مهم للكالسيوم، وتتكون أيضًا من الدقيق، الذي يعد مصدر مهم للنشويات وإمداد الجسم بالطاقة، التي يحتاجها للقيام بوظائفه، ولكن لكي تقومي بعمل القرص الفلاحي باللبن الرائب.
مكونات القرص الفلاحي باللبن الرائب
تتميز القرص الفلاحي بطعمها اللذيذ والهش، حيث إن عجينة القرص غنية جدًا ومفيدة، ولكي تقومي بخبز القرص والحصول على نتيجة أكثر من رائعة، احضري هذه المكونات كما هي مكتوبة:
- كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدام.
- نصف كوب من السمنة البلدي أو الصناعي.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 كوب من اللبن الرائب.
- ملعقة واحدة كبيرة خميرة فورية، أو قطعة من الخميرة الفلاحي.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن الرائب
يجعل اللبن الرائب عجينة القرص طرية جدًا وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لكي تقومي بعجينة القرص الفلاحي، اتبعي هذه الخطوات جيدًا:
- قبل أن تبدئي بأي شيء، أوقدي فرن البوتاجاز، واضبطيه على درجة حرارة ١٨٠، واتركيه حتى يسخن جيدًا.
- أوقدي البوتاجاز على نار متوسطة، وقومي بوضع السمنة على الطاسة حتى تذوب، ثم اتركيها جانبًا.
- أحضر وعاء كبير، وقومي بخلط السمنة الذائبة مع الزيت جيدًا.
- أحضر وعاء آخر، وقومي فيه بنخل الدقيق حتى يكون الدقيق نظيفًا، لا يحتوي على أي شوائب أو تكتلات.
- أضيفي للدقيق المنخول الملح والسكر والبيكنج بودر والخميرة الفورية، وامزجيهم جيدًا.
- بعد خلط الدقيق مع باقي المكونات السابقة جيدًا، قومي بإضافة السمن والزيت عليه، ويتم التقليب بالدقيق جيدًا، حتى يتشرب الدقيق كله السمن والزيت.
- بعدها قومي بإضافة اللبن الرائب على الخليط السابق، وقومي بعجنها جيدًا حتى تصبح العجينة طرية لا تلتصق بأصابعكِ.
- بعدها قومي بتغطية العجينة بفوطة أو قماشة نظيفة، واتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- ثم قومي بتشكيلها على هيئة أقراص، واتركيها مرة ثانية لمدة ساعة.
- ثم قومي بوضعها على صنيه مدهونة بزيت، وادخليها الفرن حتى تستوي وتأخذ لون محمر.
بعد تسويتها، قومي بتغطيتها حتى تبرد وتكون طرية.
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