بمقادير مظبوطة.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية الهشة باللبن الرايب بطعم وريحة زمان أحلي من الجاهزة

يبحث الكثير منا على طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن الرائب، حيث إن القرص الفلاحي تتميز بطعمها اللذيذ، ورائحتها الذكية، فالقرص الفلاحي تتكون من مكونات غنية ومفيدة لجسم الإنسان مثل اللبن الرائب، حيث إن البن يعد مصدر مهم للكالسيوم، وتتكون أيضًا من الدقيق، الذي يعد مصدر مهم للنشويات وإمداد الجسم بالطاقة، التي يحتاجها للقيام بوظائفه، ولكن لكي تقومي بعمل القرص الفلاحي باللبن الرائب.

مكونات القرص الفلاحي باللبن الرائب

تتميز القرص الفلاحي بطعمها اللذيذ والهش، حيث إن عجينة القرص غنية جدًا ومفيدة، ولكي تقومي بخبز القرص والحصول على نتيجة أكثر من رائعة، احضري هذه المكونات كما هي مكتوبة:

كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدام.

نصف كوب من السمنة البلدي أو الصناعي.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب من اللبن الرائب.

ملعقة واحدة كبيرة خميرة فورية، أو قطعة من الخميرة الفلاحي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن الرائب

يجعل اللبن الرائب عجينة القرص طرية جدًا وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لكي تقومي بعجينة القرص الفلاحي، اتبعي هذه الخطوات جيدًا: