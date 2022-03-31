نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطايف السورية طوال شهر رمضان في المقال التالي

تعد القطايف السورية من ألذ الحلويات والتي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك وتحضر في المحلات بشكل متزايد حيث يحب الجميع تناولها كحلويات بعد الفطور مع حشو القشطة أو الشوكولاتة والقطر الشهي، سنوفر لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لتحضير تلك الحلويات الشرقية الشهية فتابعونا لتعرفوا تلك الخطوات. القطايف السورية المقادير اللازمة لعمل القطايف: مقادير العجين: كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من السكر الناعم.

ملعقتان من الخميرة البورد أو الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافيء.

كمية إضافية من الماء الدافىء للعجن. مقادير الحشو كوب من السكر الأبيض.

كوبان من الجوز المبشور ناعم.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب من الزبيب.

كمية من الزيت للقلي.

شربات أو قطر للتحلية خطوات تحضير القطايف السورية: في وعاء عميق يتم نخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو أتربة أو تكتلات موجودة به. أضيفي الملح والنشا ونقلب. في نصف كوب من الماء الدافيء قومي بإذابة كلاً من الخميرة والسكر. غطي الكوب واتركيه في مكان دافيء لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. يضاف خليط الماء والخميرة إلى خليط الدقيق مع التقليب. أضيفي المزيد من الماء الدافيء بالتدريج إلى العجينة حتى تتشكل وتصبح شبه سائلة. في مقلاه غير لاصقة وعميقة على نار عالية يتم تسخين كمية غزيرة من الزيت للقلي. باستخدام ملعقة أو كيس حلواني ضعي كمية مناسبة من العجين حتى تأخذ شكل دائري. اتركي القطايف حتى تتماسك وتحمر ثم اقلبيها على الجانب الآخر لتصبح ذهبية اللون من الجهتين. ارفعي القطايف من على النار وضعيها على مناديل ورقية حتى تتشرب الزيت الزائد. كرري الخطوات مع كل الكمية حتى تنتهي من العجين. في طبق يخلط الزبيب مع السكر وجوز الهند والجوز. احشي القطايف بكمية مناسبة من الحشو ثم أغلقيها كما يحلو لك. يمكنك عمل أفكار مختلفة من الحشو كالكريمة أو القشطة أو حتى الشوكولاتة. أضيفي الشربات على الوجه واتركيها تتشربه ثم قدميها. عمر شويل - جدة القطايف السورية طوال شهر رمضان - ثقفني

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