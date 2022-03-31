نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول علي اللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالكركم ، يمكنك الحصول على اللون الأشقر في المنزل ودون إهدار الكثير من الأموال في صالونات التجميل، كما يمكنك الحصول على هذا اللون الجميل دون الإضرار بالشعر واستخدام الصبغات الكيميائية، يتم هذا عن طريق استخدام الكركم البودرة، الذي له فوائد كثيرة للشعر غير تلوينه، فالكركم يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع ويقلل من تساقطه، كما يساعد على تخليص الشعر من القشرة.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

يتم في هذه الطريقة خلط ربع كوب من الكركم مع كوب من الماء، ثم نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يغلي ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل ثم نغطي الشعر ونتركه لمدة ساعة كاملة ثم نغسله بالماء فقط.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

هذه الطريقة بسيطة جداً ويتم فيها خلط كميات متساوية من الكركم وزيت الزيتون حسب حجم الشعر وطوله، بعد ذلك يتم توزيع الخليط على كامل الشعر، نترك الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو الطبي، يمكن تطبيق هذه الطريقة مرة أخرى في اليوم التالي للحصول على لون أقوى، هذه الطريقة لا تلون الشعر فقط بل تمنحه نعومة وقوة أيضاَ.

كيفية استخدام الكركم لصبغ الشعر

يتم في هذه الطريقة خلط كميات متساوية من الكركم والعسل ثم نضيف ربع كوب من الزبادي إلى الخليط ونخلط مرة أخرى، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ونتركه لمدة نصف ساعة، نغسل الشعر بالماء فقط ولا نغسله بالشامبو إلا بعد مرور ثلاثة أيام حتى يثبت اللون في الشعر، وللعلم فإن هذه الطريقة تساعد على تقليل تساقط الشعر إلى جانب تلوينه.

جميع الطرق السابقة مناسبة للشعر البني بدرجاته، أما الشعر الأسود فنحتاج لصبغه بالكركم إلى بعض المواد لنتمكن من إظهار اللون الأشقر على هذا اللون، ويتم ذلك بخلط 3 ملاعق كبيرة من الكركم مع نصف كوب من عصير الليمون وكوب من الحناء البودرة وملعقة كبيرة من خل التفاح،نضيف كمية من الماء مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي مناسب