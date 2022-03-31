أقوى كريمات طبيعية لفرد الشعر المجعد وجعله كالحرير بمكونات منزلية

كريمات طبيعية لفرد الشعر، تعاني الكثير من الفتيات من الشعر الخشن والمجعد مما يسبب لهن الشعور بالانزعاج والضيق لعدم قدرتهن على إبراز جمالهن الأنثوي بإطلاله الشعر الناعم والطويل والمفرود، وعلى الرغم من رغبتهن في الحصول على الشعر الناعم الغير مجعد إلا أن هذه الرغبة مصحوبة ببعض الشروط لديهن للحفاظ على صحة الشعر منها عدم استخدام كريمات فرد الشعر التي تحتوي على مكونات ومركبات كيميائية تتسبب في ضرر الشعر على المدى البعيد، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا النص التالي أفضل كريمات طبيعية لفرد الشعر وزيادة طوله وتنعيم خصلاته تابعونا لمعرف الكريم الطبيعي وطريقه تحضيره.

كريمات طبيعية لفرد الشعر المجعد

إليكم قائمة بأفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل من خلال مواد ومكونات غذائية وأعشاب طبيعية، تستخدم كبديل للكريمات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر، وأيضاً بعيدة عن كريمات الفرد والإستشوار والكيراتين والبروتين الذي يسبب تساقط للشعر على فترات قصيرة مما تؤدي لهلاك الشعر ودماره.

كريم النشا والعسل

مزج ربع كوب من دقيق النشا مع أربعة ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون إلى المكونات في بوله صغيرة الحجم.

تقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تذوب النشا في العسل والزيت تماماً دون أي تكتلات.

وضع الكريم على الشعر بالكامل ويدلك به الخصلات المجعدة برفق، ثم يترك على الشعر لمدة ساعة.

غسل الشعر بعد المدة المحددة بالماء الفاتر والشامبو، ويفضل استخدام هذا الكريم مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

كريم الموز وزيت جوز الهند

هرس ثمرتين من الموز الناضج في بوله صغيرة ثم يضاف إليهما حبة واحدة من البيض.

تقليب البيض مع الموز حتى يتجانسوا جيداً ثم يتم تخفيف الكريم بملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

إضافة أيضاً ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ثم يتم مزج المكونات مع بعضها للحصول على قوام كريمي ناعم.

فرد الكريم على الشعر بالكامل ثم يتم تدليك خصلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

ترك الكريم على الشعر لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر والبلسم للتخلص من آثار الكريم.

فوائد الكريمات الطبيعية للشعر