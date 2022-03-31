جدول أكلات رمضان 30 يوم كل يوم صنف وأكله جديدة 

جدول أكلات رمضان 30 يوم كل يوم صنف كله جديد، مع قدوم شهر رمضان المبارك تهتم كثيراً ربات المنزل في تجهيز أشهى الأكلات المختلفة على وجبة الإفطار وبالتالي تقوم بالبحث بشكل يومي عن أفضل أنواع الأكلات المفضلة لعائلتها حتى تتمكن من تجهيزها على وجبة الإفطار بمناسبة دخول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم جدول أكلات رمضان توفر عليكم المجهود الكبير في التفكير لتجهيز الأكلات خلال شهر رمضان المبارك.

جدول أكلات شهر رمضان

في اليوم الأول يتم تناول دجاج مشوي في الفرن بجانب السلطة الخضراء ومحشي باذنجان وكوسة وفلفل ويتم تجهيز كنافة بالمانجو.

في اليوم الثاني يتم تجهيز صينية مكرونة بالبشاميل وكفته مشوية وسلطه خضراء وسلطة الطحينة وقطائف المكسرات.

في اليوم الثالث يتم تجهيز طاجن الباميه في الفرن وأرز معمر أو سلطة خضراء ومهلبية.

في اليوم الرابع يتم تجهيز أرز بسمتي بالكاري بجانب السلطة الخضراء وشوربة لسان العصفور وشيش طاووق وكنافة بالكريمة.

في اليوم الخامس يتم تجهيز شاورما الدجاج وأرز أبيض وملوخية وسلطة حمص بالطحينة وسلطة خضراء.

أما بالنسبة لليوم السادس يتم تجهيز كبسة سعودية بالدجاج بجانب سلطة خضراء بالمشروم و كاسات كنافة.

في اليوم السابع يتم تجهيز كباب حله وسلطه وأرز حبة وجبة وقطائف بالعجوة.

في اليوم الثامن يتم تجهيز طاجن جمبري بالفرن وأرز صيادية وسمك سنجاري سلطة خضراء أو سلطة فواكه بالمكسرات.

في اليوم التاسع يتم تجهيز طاجن حمام بالفريك وشوربة شعيرية وكريم كراميل وسلطة الطحينة.

في اليوم العاشر يتم تجهيز صينية البطاطس بالبشاميل واللحم المفروم وبوفتيك وسلطه خضراء ومكرونة اسبكتي بالدجاج وبقلاوة.

أفضل الأكلات في شهر رمضان

يمكن تجهيز لحمة مشوية وأرز بالخلطة والمكسرات أو أرانب محمرة بجانب ملوخية خضراء أو طاجن لحمه بالبصل بجانب الأرز المحمر وسلطة الطحينة أو دجاج مشوي على الفحم بجانب طاجن خضروات باللحم.

يمكن أيضا تجهيز مندي الدجاج بجانب سلطة الخضار المشوي بالدجاج وشوربة بروكلي أو تجهيز كرات اللحم بصوص الطماطم بطاطس مقليه أو مسقعة باللحمه المفرومه أو سلطة خضراء وخبز.

يمكن تجهيز البيتزا والسلطة الخضراء أو شرائح اللحم المشوي بجانب الأرز باللحمة أو مكرونة أو دجاج بآنية أو فته الشاورما وبطاطس مقليه أو محشي ورق عنب بجانب دجاج محمر أو سمك مشوي وأرز بالجمبري.