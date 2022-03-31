استخدمي مغلي البقدونس مرة كل 3 أيام بهذه الطريقة وانعمي بـ 13 فائدة غير متوقعة

يعد البقدونس من أفضل أنواع النباتات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، لذلك كثيرا ما يستخدم البقدونس في معظم الأكلات، واستخدامات البقدونس غير مقتصرة على الأكل فحسب بل هو مشروب صحي ومفيد جدا للجسم والصحة بشكل عام، حيث أن مشروب البقدونس المغلي يعمل كمضاد للأكسدة ويحسن من صحة البنكرياس، كما أنه يعزز المناعة وأيضا يعمل علي تنظيف الجسم والكلى من السموم، بالإضافة إلى أن البقدونس معطر طبيعي للفم ومقوي عام للأوعية الدموية.

طريقة عمل البقدونس المغلي

البقدونس نبات ذو خصائص مفيدة ومتوفر كذلك في الأسواق بسعر رخيص، فبالتالي مشروب البقدونس المغلي غير مكلف على الإطلاق بالرغم من كثرة فوائده، فكل ما عليك لعمل مشروب البقدونس المغلي هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بإحضار حزمة أو أكثر من البقدونس الطازج.

قم بغسل البقدونس جيدا وتنظيفه من الأوراق الذابلة.

قم بقطع سيقان البقدونس ونقطع الأوراق في كوب من الماء المغلي لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

قم بتصفية أوراق البقدونس وأخذ الماء المستخلص منه وتركه ليبرد قليلا.

يمكن شرب الماء المستخلص بعد إضافة الليمون عليه أو إضافة قليل من السكر.

أهم فوائد البقدونس المغلي

يعتبر البقدونس المغلي من أهم المشروبات ذات القيمة الغذائية العالية، وذلك نظرا لما يحتويه من معادن وفيتامينات مهمة لصحة الجسم بشكل عام، حيث أن من أهم فوائده:

ضبط معدل نسبة السكر في الدم.

يعمل كمضاد للأكسدة.

منظف طبيعي للجسم من السموم.

يقي من الأمراض السرطانية وانتشارها بالجسم.

يعزز مناعة الجسم.

تخفيف الآم الدورة الشهرية وانتظامها.

ذو خصائص مضادة لالتهابات العظام والمفاصل.

يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم.

يخفف من المشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.

يساعد في انقاص الوزن.

يقلل من ارتفاع ضغط الدم حيث أنه مدر طبيعي للبول.

معطر طبيعي للفم.

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية بسبب احتوائه على حمض الفوليك.

محاذير البقدونس المغلي

يتساءل العديد من الأشخاص عن ما إذا كان البقدونس المغلي له أضرار أم أنه آمن تماما على صحة الإنسان، والإجابة علي هذا السؤال تتمثل في أنه لم يذكر في الدراسات والأبحاث العلمية أي أضرار لاستخدام البقدونس المغلي، ولكن يوجد بعض المحاذير من تناول البقدونس المغلي بشكل مستمر ألا وهي: