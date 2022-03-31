لسحور رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس في البيت زي المطاعم بطعم يجنن مش هتشتري من برة تاني

الفول من الأطباق الأساسية في مائدة السحور في شهر رمضان في أغلب الدول العربية، وهذا لأن الفول من النشويات المعقدة التي يحتاج الجسم إلى فترة طويلة ليقوم بهضمها، لهذا يساعد الفول على الشبع لفترات طويلة، يتم تحضير الفول في الدول العربية بعدة طرق أشهرها الفور المصري والفول السعودي والفول السوري، نقدم لكم بعضاً منها:

طريقة عمل الفول المدمس بطريقة صحيحة

المكونات

كيلو ونصف من الفول المغسول جيداً.

ربع كوب من زيت الزيتون.

سبعة فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة ونصف من الخل.

ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

سبعة فصوص من الثوم المفروم ناعم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

نضع الفول في ماء مضاف له ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لمدة ساعتين ثم نغسله بالماء الجاري أكثر من مرة ونصفيه جيداً.

نرفع الفول في قدر على نار متوسطة ونغطيه بالماء ونتركه على النار لمدة ساعتين.

نرفع الفول من على النار ونصفيه جيداً.

طريقة تسوية الفول المدمس بسرعة

يمكن عمل الفول المصري بطريقة أخرى يتم فيها الاعتماد على الطحينة، حيث يتم خلط نصف كوب من الطحينة مع ربع كوب من الزبادي وملعقة كبيرة من الثوم المفروم وربع كوب من عصير الليمون ورشة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح، ثم نضيف الخليط إلى الفول بعد تصفيته وهرسه جيداً ثم نقدمه.

طريقة عمل الفول بالطماطم

المكونات

ثلث كيلو من الفول المغسول جيداً.

نصف كوب من زيت الزيتون.

أربعة فصوص من الثوم.

عصير حبتان من الليمون.

حبتان من الطماطم.

ملح.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير