بسكويت جوز الهند والسكر بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وأحلى من الجاهز

بسكويت جوز الهند والسكر ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز أو المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى شكله الخرافة الذي لا يوصف، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت جوز الهند والسكر بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات بسكويت جوز الهند والسكر

يتكون بسكويت جوز الهند والسكر من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 بيضة برجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

100 جم سكر.

50 مل زيت.

50 مل زبدة مذابة.

40 جم جوز الهند.

300 جم دقيق.

5 جم بيكنج بودر.

مقادير الوجه

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت جوز الهند والسكر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف البيض والملح والفانيليا والسكر، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت والزبدة وجوز الهند، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم ننخل الدقيق على الخليط ونضيف البيكنج بودر، ثم نقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد وناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه السكر وجوز الهند، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نضعهم في خليط جوز الهند والسكر ونقلبهم جيدا.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها الكرات ونباعد بينهم.

ثم نحضر طابعة (كما في الصورة) ونضغط بها على حبات البسكويت لكي نزينهم.