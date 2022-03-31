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طرق جديدة لمشروبات رمضان، هناك بعض المشروبات والأطعمة المرتبطة بشهر رمضان مثل البلح التمر والقراصيا والسوبيا والمشمشية والتي نسعى إلى تقديمها بشكل مختلف على مدار شهر رمضان، لهذا في مقالنا اليوم نضع لكم بعض الطرق الجديدة لمشروبات رمضان لتقديمها بشكل جديد في رمضان. طريقة تحضير التمر بالحليب المقادير أربعة أكواب حليب سائل.

رشة فانيليا.

كمية من حبات البلح الجاف بدون نوى.

حبهان بودرة ناعم.

كمية من السكر حسب الذوق. الطريقة نضع الحليب والفانيليا وبودرة الحبهان في قدر عميق على النار لغليه.

نقلب باستمرار لدقائق قليلة قبل إضافة السكر والتقليب من جديد.

والآن يتم إضافة حبات النوى إلى طبق التقديم أو أكواب التقديم وصب الحليب عليها. طريقة الخشاف بالبلح المكونات كوبين حبات بلح بدون النوى.

مع كوب ونصف كوب حبات خوخ مجفف بدون نوى.

نصف كوب سكر.

ثلاثة أكواب ماء بارد.

كوب ونصف كوب حبات مشمش جاف.

وكوب واحد كامل حبات زبيب.

مع كوب ونصف كوب تين جاف.

نصف كوب بودرة جوز هند. الطريقة بعد نزع النوى من البلح يتم غسله بالماء جيدًا لتنظيفه.

ومن ثم نضيف البلح إلى وعاء عميق به ماء بارد لثلاث ساعات على الأقل حتى يصير لينًا.

ومن ثم يتم غسل المشمش والخوخ والتين أيضًا لنتأكد من خلوهم من الأتربة وتوضع جميع تلك المكونات مع بعضها في وعاء واحد للنقع أيضًا ولكن لساعة ونصف فقط.

وبعد ذلك توضع جميع المكونات مع بعضها في قدر عميق مضاف لها مقدار السكر والزبيب وجوز الهند.

نتأكد من مزج جميع المكونات سويًا وذوبان السكر ومن ثم يصب الخشاف في أكواب التقديم. طريقة البلح بالسوبيا والقراصيا المكونات كمية من حبات البلح الجاف بدون نوى.

ملعقتين بحجم كبير بودرة سوبيا.

كوبين ماء بارد.

كمية القراصيا والمشمشية حسب الحاجة. الطريقة نصب كوبين الماء في قدر عميق لنضيف له القراصيا والمشمشية والبلح حتى تُنقع لبعض الوقت.

يتم بعد ذلك تصفية الخليط من الماء ولكن مع الاحتفاظ بالماء الناتج في وعاء على جنب.

ومن ثم يتم إضافة بودرة السوبيا إلى الماء الناتج عن نقع البلح جيدًا.

وبعد ذلك توضع القراصيا والمشمشية والبلح ونقلب من جديد.

ويصب بعد ذلك في أكواب التقديم. عمر شويل - جدة طرق جديدة لتحضير مشروبات رمضان الشهيرة الخشاف والبلح والسوبيا والقراصيا - ثقفني

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