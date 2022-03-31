عصير رمضان المفضل والصحي لتعويض الجسم ما فقده خلال فترة الصيام

ينصح خبراء التغذية العلاجية بتناول عصير من عصائر رمضان المفضلة والصحية، لكي يعمل على تعويض الجسم عما يفقده خلال فترة الصيام طوال النهار، وعلى رأسها العصائر الفريش الطازجة، العصائر الطبيعية والتي تمد الجسم بالكمية الكافية من الماء، التي تساعد في معالجة الكربوهيدرات، من خلال السكريات الطبيعية التي يحتوي عليها العصير، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة.

عصير رمضان المفضل والصحي

هناك العديد من العصائر المفضلة في الشهر الكريم ومنها ما يلي:

مشروب اللبن الرايب: حيث يعد اللبن الرايب من المشروبات الغنية بالسكريات والبروتينات والفيتامينات والمعادن، مما يساعد على روي الظمأ وتحسين عملية الهضم، وتهيئة المعدة، كما أنه يساعد على التخفيف من حدة الحموضة، وغازات المعدة، التي قد تصيب الصائم بكثرة في رمضان.

مشروب التمر الهندي: يعمل على إنتاج الطاقة اللازمة للجسم، ويعوض الجسم عن الأملاح التي يفقدها خلال فترة الصيام.

حليب بالتمر: يعد من أفضل المشروبات المفضلة في رمضان، نظرا للعديد من الفوائد الصحية، منها محاربة السرطان، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة الهامة، كما يساعد هذا المشروب على مد الجسم بالأحماض الأمينية، كما أنه يعمل على الوقاية من الإصابة بآلام المفاصل، وعلاجها، كما أنه يعمل على اكتساب الوزن بطريقة صحية.

مشروب الخروب: وهو نوع من المشروبات الغنية بالسكريات المفيدة للصائم، كما يمتاز بأنه يساعد على سرعة الامتصاص، وسهولة عملية الهضم، بالإضافة لزيادة نشاط الجسم وتزويده بالطاقة اللازمة له.

العرقسوس: يمد مشروب العرقسوس الجسم بالسكريات اللزمة لبنائه والتي تعمل على تروية عطشه، والوقاية من الإصابة بالحموضة بعد تناول الإفطار في رمضان، كما أنه يعد مدر للبول.

الكركديه: يعد من المشروبات المفضلة أيضا، وذلك لأنه يعمل على منع الشعور بالعطش، وتقليل معدل الحموضة، وخفض ضغط الدم، وتطهير الأمعاء، وتهدئة الأعصاب.

مكونات الخشاف

الخشاف: واحد من أفضل المشروبات الصحية في شهر رمضان الكريم، يتكون هذا المشروب من مزيج من المكونات التالية وهي: (منقوع الزبيب، والمشمش، والتين، والبلح المجفف)، لذلك فإن هذا المشروب يحتوي على العديد من الفيتامينات والسكريات التي يحتاج إليها جسم الصائم عند إفطاره.