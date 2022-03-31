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عمر شويل - جدة التخلص من طنين الأذن نهائياً ، طنين الأذن هو الشعور بسماع أزيز أو صفير أو صراخ أو أصوات أخرى في الأذن. يمكن أن يكون متقطعًا أو مستمرًا ، وتختلف شدته من شخص لآخر.

التخلص من طنين الأذن نهائياً

فيما يلي بعض الطرق لعلاج طنين الأذن المستمر، علاج الطنين المستمر حسب السبب، في البداية ، تم تحديد أسباب استمرار طنين الأذن ، بما في ذلك:

تراكم شمع الأذن: يعالج من قبل الطبيب بأدوات خاصة ، يشطف الأذنين بالماء الدافئ. التهاب الأذن الوسطى: يتم علاج التهابات الأذن بالمضادات الحيوية وقطرات الهيدروكورتيزون لتخفيف الحكة. حالات الأورام النادرة: تتطلب الخراجات أو تصلب الأذن الجراحة ومتابعة الطبيب المختص . ضعف المفصل الصدغي الفكي: يتم العلاج من قبل طبيب أسنان متخصص في هذه الحالات. تناول بعض الأدوية: يمكن أن يكون طنين الأذن عرضًا جانبيًا لبعض الأدوية ويمكن إيقافه أو استبداله. بعض الاضطرابات النفسية والعصبية : حيث يمكن أن تأثر الحالة النفسية والعصبية في إحداث طنين في الأذن ، في هذه الحالة يجب الأخذ بضرورة زيارة الطبيب النفسي في اقرب وقت لمتابعة الحالة النفسية وكتابة الأدوية التي تفيد في علاج الحالة والمتابعة الدورية وأخذ العلاج.

ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يستمر طنين الأذن على الرغم من العلاج لأكثر من أسبوعين ، وفي هذه الحالة لا يمكن علاج طنين الأذن المستمر بشكل فعال ، ولكن يمكن استخدام الأجهزة والطرق لتخفيف الطنين بشرط متابعة الطبيب.

أسرع علاج التخلص من طنين الأذن نهائياً

يساعد معدن الزنك الأساسي في نقل الإشارات العصبية إلى الدماغ ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسمع. يعتقد بعض العلماء أن نقص الزنك يمكن أن يتداخل مع هذه الإشارات ويسبب طنين الأذن. ما إذا كان هذا صحيحًا أمر قابل للنقاش.

أفادت دراسة أجريت عام 2015 في المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة أن 100 من كبار السن المصابين بطنين الأذن لديهم مستويات منخفضة من الزنك. 8 في حين أن النتائج مثيرة للاهتمام ، إلا أن نقص الزنك المحدود شائع في الولايات المتحدة ، حيث يؤثر على 35٪ إلى 45٪ من كبار السن. 9

تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تكون مفيدة. أفادت دراسة أجريت عام 2013 في مجلة Otolaryngology and Neurology أن 5٪ من المشاركين الذين تناولوا مكملات الزنك أفادوا بتحسن شخصي في أعراض طنين الأذن ، مقارنة بـ 2٪ ممن تلقوا علاجًا وهميًا أفادوا بأعراض طنين الأذن. ومع ذلك ، لم يكن الفرق يعتد به إحصائيا.

في النهاية ، كتب الباحثون أن الوخز بالإبر “قد يمنح فائدة ذاتية لبعض الأفراد” ، مما يشير إلى أن الفائدة قد تكون مدركة وليست حقيقية، ومع ذلك ، لا يوجد دليل مقنع على أن الوخز بالإبر يمكن أن يساعد في علاج طنين الأذن.