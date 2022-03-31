نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل دجاج صيني بالخضار مثل المطاعم الصينية المشهورة في المقال التالي

المأكولات الصينية يوجد بها الخضار الكثير والمكونات الطازجة وتعتمد كثيراً على طريقة الطبخ لأنهم يستخدم النار العالية مع القليل من الزيت وهذا من الأطباق الأساسية الدجاج الصيني السريع، والدجاج مع الخضار. مكونات الدجاج مع الخضار على الطريقة الصينيه: 1 كيلو صدور دجاج مخلي من الجلد.

1 كوب بروكلي ومغسول ومقطع.

1 كوب جزر مغسول ومقطع.

3 ملاعق كبير صلصة صويا.

1 ملعقة كبيرة خل أبيض.

1 ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر حار.

1 ملعقة صغيرة نشا ذرة.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

1 حبة متوسطة من البصل المفروم.

1ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم.

1 ملعقة صغيرة حبوب السمسم للتزين. طريقة التحضير: نقوم بغسل صدور الدجاج وتجففها بمنديل المطبخ ونقوم بقطعها إلي مكعبات. نقوم بإحضار وعاء ووضع به الماء على النار حتي تغلي ووضع البروكلي، والجزر ونقوم بسلق الخضار وتركه لمدة 10 دقائق ونقوم بتصفية الماء. نقوم بإحضار طبق واضيفي ملعقتين في صلصة صويا، وخل، عسل، رقائق الفلفل الحار، النشا وتركه جانبا. نقوم بإحضار مقلاة ووضع زيت جوز الهند، لمدة 2 دقيقة، ووضع البصل وقليه على نار متوسطة حتي يتغير لونه ونقوم بإخراج البصل. نقوم بوضع مكعبات الدجاج وتقليبها في المقلاة حتي تستوي ونقوم بوضع الثوم، والزنجبيل، ووضع الخضار المسلوق، وطبخ الخليط لمدة 2 دقيقة ونقوم بوضع صلصة الصويا، والعسل وتركها لمدة 3 دقائق. نقوم برفع المقلاة ووضع زيت السمسم فوق الدجاج وتخزينه بالسمسم. مكونات طب الدجاج الصيني السريع: 1 ملعقة كبيرة زيت فستق.

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبروش.

2 ملعقة صدور الدجاج، مقطعة إلي مكعبات متوسطة.

1 حبة متوسطة بصل مفروم.

2 كوب جزر مقطع شرائح.

1 حبة فلفل أحمر حلو مقطع إلي شرائح.

1 علبة واحدة مصفاة ذرة صغيرة.

1 كوب مرقة دجاج جاهزه مسبقا.

ربع كوب صلصة صويا.

2 ملعقة صغيرة نشأ. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ووضع زيت الفستق على نار عاليه ونقوم بوضع البصل وصدور الدجاج حتي تستوي وتأخذ لو الذهبي مع التقليب. نقوم بوضع البروكلي، والجزر، والفلفل الأحمر الحلو وتقليبه مع الخضار جيداً مع الدجاج. نقوم بوضع الثوم، والزنجبيل وتقليبهم لمدة 2 دقيقة ووضع صلصة الصويا وتركه لمدة 3 دقائق. نقوم بتذويب النشا في مرقة الدجاج وإضافة على المقلاة وترك الخضار مع الدجاج لمدة 3 دقائق وتقديمه ساخن مع الأرز الأبيض المسلوق. عمر شويل - جدة طريقه عمل دجاج صيني بالخضار مثل المطاعم الصينية المشهورة - ثقفني

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