نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير واستخدام ماسك الليمون والنشا لتفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها من الشوائب والدهون في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك الليمون والنشا لتفتيح وتبييض البشرة، يعد ماسك الليمون والنشا من الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، ويساعد أيضًا على ترطيب وتنعيم الوجه، في هذا المقال سوف نطرح لكم طريقة سهلة لعمل ماسك الليمون والنشا، وفوائد ماسك الليمون والنشا.

مشروبان طبيعيان مفعولهما كالسحر لحرق الدهون والتخلص من الكرش بسرعة

طريقة عمل ماسك الليمون والنشا

يوجد العديد من الطرق المختلفة والمتعددة في عمل ماسك الليمون والنشا ومن هذه الطرق نسردها لكم في الأتي:

الطريقة الأولى

المكونات

نصف كوب من النشا.

٣ ملاعق زبادي.

ملعقة عصير ليمون.

ربع ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ثم نضع به النشا والزبادي وعصير الليمون ونقلب جيدًا ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب مرة أخرى، بعد ذلك نضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ، هذه الوصفة سوف تزيل البقع الداكنة في البشرة.

الطريقة الثانية

المكونات

٢ ملعقة عصير ليمون.

٤ ملاعق من النشا.

ملعقة عسل ابيض.

ملعقة ماء الورد.

طريقة التحضير

نضع النشا وماء الورد في وعاء ونقلب ثم نضع عصير الليمون والعسل ونقلب مرة أخرى، ثم نضع الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة بعد ذلك يشطف الوجه بالماء الدافئ، هذه الوصفة سوف تجعل بشرتك ناعمة ناصعة البياض.

الطريقة الثالثة

المكونات

٢ ملعقة نشا.

ملعقة بن.

٢ ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير

نضع البن والنشا في وعاء ونقلبهم جيدًا ثم نضيف عصير الليمون ونقلب مرة أخرى حتى يصبح مثل الكريم، بعد ذلك نضعه على البشرة لمدة ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، هذه الطريقة سوف تزيل التجاعيد المتواجدة على البشرة.

فوائد ماسك الليمون والنشا

هناك العديد من الفوائد لماسك الليمون والنشا ومن هذه الفوائد نذكرها لكم فيما يلي.