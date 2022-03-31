نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشاي الهشه الطرية بمكونات بسيطة في كل منزل مع سر نجاحها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشاي الهشه ، تتميز الكيكة بأنها من الوصفات السهلة والسريعة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وفي أي وقت سواء في الإفطار أو العشاء، حيث أنه من الممكن أيضًا تحضيرها وتقطيعها وتزيينها لعمل أشكال محببة للأطفال سواء كان الكيك بوبس أو قوالب الكيك الصغيرة المزينة بالكريمة والشوكولاتة، ولذلك يهتم الجميع بمعرفة الطرق الصحيحة التي يمكن من خلالها تحضير الكيكة تلك الأكلة الخفيفة وخاصة كيكة الشاي، وهي كيكة سادة بسيطة تقدم بجانب الشاي أو المشروبات الباردة للضيوف ولأفراد الأسرة في وجبات الإفطار أو العشاء وأثناء فترات المذاكرة.

طريقة عمل كيكة الشاي الهشه

تعد الكيكة من أكثر الوصفات طلبًا من ربة المنزل، نظرًا لأنها أكلة خفيفة تحتاج إلى مكونات تكون بالأغلب متواجدة داخل كل مطبخ، وهي البيض والدقيق والحليب، مع بعض الإضافات البسيطة من الفانيليا والبيكنج بودر وغيرها، ولذلك عندما ترغب المرأة في إعداد نوع حلوى خفيف وبسيط وسريع في نفس الوقت تلجأ إلى عمل الكيكة.

ويمكن تحضير كيكة الشاي الهشة عن طريق إحضار المكونات التالية :

2 كوب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الحليب السائل.

2 معلقة من البيكنج بورد.

معلقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

خطوات تحضير كيكة الشاي

في وعاء الخفق يوضع البيض ومعه معلقة من الفانيليا ويخلط الجميع جيدًا.

يضاف السكر إلى البيض مع الاستمرار في الخفق سواء بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.

يجب الخفق جيدًا حتى يصبح الخليط هش وسائل.

يضاف الحليب إلى الخليط السابق ويخلط الجميع مرة أخرى، وبعدها يضاف الزيت النباتي مع الاستمرار في الخفق.

ينخل الدقيق جيدًا ويضاف له البيكنج بودر، ثم يضاف الخليط الجاف إلى الخليط السائل مع الخفق جيدًا للحصول على خليط متجانس.

في قوالب الكيك المفضلة سواء المستطيلة أو المربعة أو الدائرية تدهن القالب بالزبدة ويبطن بطبقة خفيفة من الدقيق أو الكاكاو في حالة عمل كيكة الشوكولاتة.

يسخن الفرن جيدًا قبل وضع الكيكة.

تصب الكيكة في القالب ويحرك القالب يمين ويسار من أجل التأكد من أن جميع الأطراف متساوية.

تدخل الكيكة إلى فرن ساخن على درجة 180 ويترك لمدة 35 دقيقة، تخرج الكيكة من الفرن بعد أن تصل إلى اللون.

تقدم الكيكة بعد أن تبرد مع أي من المشروبات المفضلة ويمكن تزيينها بالمكسرات أو بقطع الفواكه حسب الرغبة.

وعلاوة على ذلك يمكن للجميع تناول الكيكة السهلة في أي وقت يرغبون به بدلا من شراؤها من الخارج، للاستفادة بالقيمة الغذائية الكبرى التي تقدمها العناصر التي تصنع منها، والتي من بينها البيض والمعروف بأنه مصدر للبروتين الذي يقوي الجسم، والدقيق والسكر، فاجتماع تلك العناصر مع بعضها البعض تساعد في مد الجسم بالطاقة اللازمة لاستكمال يومه، وهي تصلح أيضا لمتبعي الحميات الغذائية عند تحضيرها بدقيق الشوفان.

تتميز كيكة الشاي بأنها من أنواع الكيكة السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في كل وقت، حيث أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولكن مكوناتها سهلة وتتواجد في كل مطبخ، ويمكن التفنن في إعدادها بإضافة الكريمة والشوكولاتة والفواكه لتصبح وجبة متكاملة شهية يقبل على تناولها الجميع في كل وقت سواء مع العشاء أو الفطار، وأيضا تصلح لتناولها بعد الافطار في رمضان.