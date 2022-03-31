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أطعم طريقة إعداد الأرز البسمتي بالكركم والبهارات، يمكنك الآن أن تقوم بتجهيز الأرز البسمتي بشكل سهل ويسير دون الدخول في العديد من المفاضلات، كما أن الأرز البسمتي يعد مظهره فقط سبب لجذب أنظار الكثيرين ويجعلهم يرغبون في تناوله بكثرة، لذا قررنا أن نيسر الأمور عليكم وأن نقدم لكم طريقة إعداده المتشابهة لطريقة تحضيره في كبار الفنادق، ويمكنك الاستمتاع بهذه الوصفة من خلال مواصلة هذا المقال حتى النهاية. تعرفي سيدتي على طريقة طبيعية جبارة لتقشير اليدين من الجلد الميت بدون حساسية. مقادير الوصفة أولا عليك إحضار أربع كوب من الأرز البسمتي.

إحضار تلت كوب من الزيت.

إحضار ثمرة واحدة من البصل ولابد أن تكون مفرومة.

إحضار ملعقة واحدة من الزنجبيل.

إحضار عدد ثلاث فصوص من الثوم ولابد أن يكون مهروس.

إحضار ملعقة ونصف من الكركم.

إحضار ملعقة من الملح.

إحضار ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

إحضار خمسة كوب من الماء.

إحضار ملعقتان من الزبدة. طريقة التحضير أولا لابد من تنقية الأرز من أي شوائب من الممكن أن تكون موجودة فيه والقيام بغسله بشكل جيدا، وتصفيته من الماء. القيام بإحضار وعاء مناسب ليتم وضع الأرز فيه وإضافة كمية الماء إليه. احضر طاسة مخصصة للقلي ومن ثم نبدأ بوضع الزيت فيها حتى يبدأ يسخن ومن ثم ننزل بالبصل لكي يتم تحميره ونضيف اليه كلا من الثوم وكذلك الزنجبيل وننتظر حتى تظهر رائحتها الجميلة . يتم انتشال الأرز من الماء والتأكد من تصفيته جيدا ووضعه في البصل والزنجبيل والتقليب المستمر. ننزل بالمهارات والتوابل الموجودة لدينا على الأرز ونضيف الكركم. الحرص على الاستمرار في تقليب هذه المكونات جيدا وبشكل بطيء، وبعد ذلك نضيف إليه الزبدة الموجودة لدينا. نترك الأرز على النار حتى يستوي بشكل تام. لابد أن يكون الماء مغلي لكي يساعد الأرز على النضج سريعا. عمر شويل - جدة أطعم طريقة إعداد الأرز البسمتي بالكركم والبهارات.. طبق رئيسي في كل العزومات - ثقفني

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