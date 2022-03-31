طريقة عمل البسكويت الوردة بالكاكاو وبسكويت الشاي المالح

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البسكويت من الاكلات المحببة لدي الأطفال والكبار بما يتميز به من طعم شهي وقيمة غذائية عالية، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل البسكويت الوردة بالكاكاو من أشهى الوصفات، كما أنه لا غني عنه كل يوم فهو يقدم مع الشاي في وجبة الفطار، أو كنوع من أنواع التسالي، وأيضا في المناسبات والاعياد وله العديد من الأشكال والنكهات، وسوف نقدم لكم أكثر من وصفة مختلفة من البسكويت أو كوكيز البسكويت الحلو علي شكل ورده والبسكويت المالح. مقادير البسكويت الوردة بالكاكاو عدد 3 كوب دقيق كوب من السكر.

ربع كوب نشا.

عدد 2 بيضه.

عدد 2 كيس فانيليا.

ثلث كوب خليط من السمن والزيت.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة حليب.

رشه ملح. طريقة عمل البسكويت الوردة بالخطوات نضع البيض في وعاء ونضع عليه الفانيليا وملعقة الخل ونخلطهم بالمضرب اليدوي حتي نحصل علي قوام كريمي.

ثم نقوم بطحن السكر ونخله جيدا ثم نضعه علي البيض، ونخلطه بالمضرب اليدوي حتي يتغير لونه.

ثم نضيف عليهم خليط السمن والزيت ونقلبهم جيدا في وعاء آخر.

نضع كوب من الدقيق المنخول ونضع عليه النشا، ورشه الملح والبيكنج بودر.

ثم نضيف باقي الدقيق بعد نخله جيدا ثم نقوم بتقليب المكونات الجافة، ونضيفهم الي الخليط السائل بالتدريج.

وندمجهم باليد حتي نحصل علي عجينه متماسكه ثم نقوم بتقسيم العجين الي جزأين، ومن ثم نأخذ النصف الأول في وعاء جديد، ونضع عليه الكاكاو، والحليب ونقلبهم باليد.

نستخدم كيس بلاستيك لفرد العجين بأداة الفرد، ثم نقطعها الي دوائر صغيرة باستخدام غطاء الزجاجة.

ونقوم بعمل نفس الخطوات مع الجزء الآخر من العجين، ونقطعه حلقات، ونأخذ من العجين الأبيض، ثلاث حلقات والعجين الغامق ثلاث حلقات، ونضعهم في شكل وردة، ونضغط عليهم.

نحضر صينية و نقوم بمسحها بالقليل من الزيت، ونرص البسكويت بداخلها وندخله الفرن علي درجه حرارة ١٦٠ درجه. مقادير وطريقة عمل البسكويت المالح عدد 2 كوب دقيق.

نصف كوب زبده نصف.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة سكر بودره.

مقدار ملعقة صغيره ملح.

بيضه. طريقة التحضير في وعاء نقوم بخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر والسكر، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نضيف إليهم الزبدة، ونقلبهم حتي يمتزج الدقيق ويصبح القوام رملي.

ثم نضيف إليهم البيضة، ونقلبهم جيدا ونضيف اللبن بالتدريج مع التقليب باليد، حتي نحصل علي عجينه متماسكة.

ومن ثم نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقه، وبعد مرور الوقت المحدد نقوم بتنظيف سطح مستقيم، ونضع القليل من الزيت عليه.

ثم نقوم بفرد العجينة بارتفاع نص سم، ثم نقوم بثقب العجينة بالشوكة، أو أداة ثقب البسكويت.

ثم نقوم بتقطيع العجين علي شكل مربعات، أو مستطيلات، ثم نقوم برصها داخل الصينية، ووضعها في الفرن علي درجه حرارة متوسطة لمده نصف ساعة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكويت الوردة بالكاكاو وبسكويت الشاي المالح - ثقفني

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