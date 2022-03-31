خلطة بياض الثلج لتفتيح الكوع والركب طبيعيا خلال ثلاث أيام

خلطة بياض الثلج لتفتيح الركب والأكواع، تعانى الكثير من الفتيات من مشكلة اسمرار مناطق الركب والأكواع ويلجؤون إلى استخدام العديد من كريمات التفتيح دون جدوى ويعد شيئا مزعجا خاصة للفتيات المقبلة على الزواج التي تريد التخلص من هذه المشكلة فى وقت قصير، لذلك جربي بنفسك أقوى خلطة تمنحك بياض الثلج فى غضون أسابيع قليلة عند المداومة عليها بمواد طبيعية وأمنة على البشرة وبأقل التكاليف.

وصفة تفتيح مناطق الركب والأكواع

يوجد الكثير من الوصفات التي تساعد على تبييض الركب والأكواع ولكن نجد أن أكثرهم فاعلية هى الوصفة التالية:

زبدة الليمون لتفتيح الأماكن الداكنة والحساسة بالجسم

تعد زبدة الليمون من أقوى الوصفات لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بطريقة مذهلة لمفعول الليمون الرائع فى تقشير طبقات الجلد الميتة من البشرة وتجديد الخلايا ومنح بياض الثلج فى وقت قصير.

الطريقة: