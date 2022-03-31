نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة بياض الثلج لتفتيح الكوع والركب طبيعيا خلال ثلاث أيام في المقال التالي
خلطة بياض الثلج لتفتيح الركب والأكواع، تعانى الكثير من الفتيات من مشكلة اسمرار مناطق الركب والأكواع ويلجؤون إلى استخدام العديد من كريمات التفتيح دون جدوى ويعد شيئا مزعجا خاصة للفتيات المقبلة على الزواج التي تريد التخلص من هذه المشكلة فى وقت قصير، لذلك جربي بنفسك أقوى خلطة تمنحك بياض الثلج فى غضون أسابيع قليلة عند المداومة عليها بمواد طبيعية وأمنة على البشرة وبأقل التكاليف.
وصفة تفتيح مناطق الركب والأكواع
يوجد الكثير من الوصفات التي تساعد على تبييض الركب والأكواع ولكن نجد أن أكثرهم فاعلية هى الوصفة التالية:
زبدة الليمون لتفتيح الأماكن الداكنة والحساسة بالجسم
تعد زبدة الليمون من أقوى الوصفات لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بطريقة مذهلة لمفعول الليمون الرائع فى تقشير طبقات الجلد الميتة من البشرة وتجديد الخلايا ومنح بياض الثلج فى وقت قصير.
الطريقة:
- قسمي عدد 2 حبة ليمونه إلى نصفين وانقعيها فى قليل من الماء وقطرات خل لمدة دقيقتين ثم غسله جيدا وتجفيفه.
- قشري الطبقة الخارجية لليمون بالمبشرة لتحصلي على مبشور الليمون ثم اعصري الليمون لتحصلي على ربع كوب من الليمون.
- احضري وعاء ضعي به بشر الليمون وأضيفي عليه ملعقة زيت جوز الهند وملعقة من زيت اللوز الحلو وقلبيهم معا ثم ضعي الوعاء فى وعاء أخر ملئ بالماء المغلي مع التقليب المستمر للمكونات حتى تذوب وتندمج مع بعضها.
- احضري وعاء أخر ضعي به ربع كوب عصير الليمون وعليه ملعقة من نشا الذرة وقلبي المكونات على البارد حتى يذوب النشا جيدا ثم ارفعي المكونات فى حمام ماء ساخن مع التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- أضيفي ملعقة من زبدة الطبخ الطرية إلى الكريم وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.
- قومى بتصفية الزيوت من بشر الليمون ثم أضيفيها إلى كريم الليمون وقومى بخلطها بالمضرب اليدوي حتى يصبح قوامها ناعم تماما.
- بذلك تكون زبدة الليمون جاهزة على الاستخدام ويمكنك الاحتفاظ بها فى علبة نظيفة محكمة الغلق.
- يمكنك استخدام زبدة الليمون يوميا على بشرة نظيفة فى الأماكن الداكنة والتدليك بها جيدا ثم تركها من الليل وحتى الصباح ثم غسلها ووضع أي كريم مرطب.
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