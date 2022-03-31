نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون استخدام ماكينة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة وأسرار نجاحها بطعم احلي من الجاهز حلويات رمضان في المقال التالي
طريقة عمل لقمة القاضي، من الوصفات للحلوى الأكثر شعبية، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وأساسية في المنزل لعمل أفضل نوع من الحلويات للقمة القاضي المشهورة، والتي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعدادها في البيت وبمكونات بسيطة جدا لعمل أشهر نوعيات الحلوى الرمضانية بمذاقها الخاص ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث عن أهم المعلومات عن الوصفة من حيث أهم المكونات المستخدمة مع توضيح أهم طريقة لتحضير حلوى الزلابية أو لقمة القاضي وبأقل المكونات الممكنة وبخطوات سهلة نتابعها لإنجاز عمل لقمة القاضي بأقل الإمكانات.
طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة
من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإحضار أفضل الأنواع من لقمة القاضي بكل سهولة في البيت ومن دون أن يكلفها الأمر أي مكونات غير متوفرة حيث أن أساس عمل لقمة القاضي يعتمد على أبسط مكونات نتعرف عليها فيما يأتي:
مكونات لقمة القاضي
من الممكن أن يتم عمل الزلابية بالاستعانة بتلك المكونات القادمة:
- كوبان من مكون الدقيق.
- كوب ماء فاتر.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- ملعقة خل.
- وعاء ملائم.
- ملعقة سكر.
- طاسة مناسبة للقلي.
- زيت غزير.
طريقة التحضير للوصفة
بالإمكان عمل خليط عجينة لقمة القاضي من خلال الاتباع لتلك الخطوات القادمة:
- يتم استعمال وعاء ملائم.
- نضع الدقيق بعد أن يتم نخله في الوعاء مع الإضافة لمختلف المكونات الجافة من الخميرة والسكر والنشا والملح، مع ضرورة التقليب الجيد.
- بعدها من الممكن أن نضيف كمية الماء الفاتر مع التقليب إلى أن نحصل على القوام للعجين السائل.
- لا بد من ترك العجين حتى يختمر مدة نصف ساعة بعدها يكون البدء في التشكيل.
- تشكيل كرات من الزلابية أو حلوى لقمة لقاضي يمون من خلال استعمال ملعقة مع طبق زيت لغمس الملعقة به حتى لا تلتصق بها العجينة.
- القلي يكون بزيت غزير ساخن وحال الحصول على مكرات من لقمة القاض ذهبية اللون يتم إخراجها إلى طبق التقديم ومن ثم يضاف لها العسل بالكمية الملائمة.
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