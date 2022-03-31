بدون استخدام ماكينة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة وأسرار نجاحها بطعم احلي من الجاهز حلويات رمضان

طريقة عمل لقمة القاضي، من الوصفات للحلوى الأكثر شعبية، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وأساسية في المنزل لعمل أفضل نوع من الحلويات للقمة القاضي المشهورة، والتي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعدادها في البيت وبمكونات بسيطة جدا لعمل أشهر نوعيات الحلوى الرمضانية بمذاقها الخاص ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث عن أهم المعلومات عن الوصفة من حيث أهم المكونات المستخدمة مع توضيح أهم طريقة لتحضير حلوى الزلابية أو لقمة القاضي وبأقل المكونات الممكنة وبخطوات سهلة نتابعها لإنجاز عمل لقمة القاضي بأقل الإمكانات.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإحضار أفضل الأنواع من لقمة القاضي بكل سهولة في البيت ومن دون أن يكلفها الأمر أي مكونات غير متوفرة حيث أن أساس عمل لقمة القاضي يعتمد على أبسط مكونات نتعرف عليها فيما يأتي:

مكونات لقمة القاضي

من الممكن أن يتم عمل الزلابية بالاستعانة بتلك المكونات القادمة:

كوبان من مكون الدقيق.

كوب ماء فاتر.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة خل.

وعاء ملائم.

ملعقة سكر.

طاسة مناسبة للقلي.

زيت غزير.

طريقة التحضير للوصفة

بالإمكان عمل خليط عجينة لقمة القاضي من خلال الاتباع لتلك الخطوات القادمة: