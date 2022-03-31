مشروبان طبيعيان مفعولهما كالسحر لحرق الدهون والتخلص من الكرش بسرعة

مشروبان طبيعيان مفعولهما كالسحر لحرق الدهون، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في حرق الدهون والقضاء عليها في وقت قياسي، فضلا عن التخلص من الكرش الذي يسبب لك الكثير من الضيق سواء علي مستوي المظهر العام أو أثناء ارتداء الملابس ، ونحن الآن سوف نذكر لكم أهم الوصفات والمشروبات التي تعد إنجاز في هذا الأمر.

الحل النهائي الحاسم في تنظيف عيون البوتاجاز من الدهون وبقايا الأكل الملتصق بشدة

مكونات مشروب التخلص من الدهون

عليك إحضار ملعقتين من الشاي الأخضر وذلك لأنه يساهم في خسارة الوزن.

إحضار ملعقتان من الكمون الناعم.

إحضار ملعقتان من الشمر.

طريقة التحضير

عليك وضع الماء والشاي الأخضر على النار وتركه حتى يغلي ومن ثم ننزل بالشمر ونتركه يأخذ غلوة أخرى مع هذه المكونات. المداومة على تناول كأس واحد من هذا الخليط بشكل يومي سواء كان صباحا قبل تناول الطعام أو مساء قبل الذهاب إلى النوم. من خلال المواظبة على هذا المشروب سوف تشعر انت بالفرق الكبير. فضلا عن تناول هذا المشروب يجب أيضا أن يلتزم الشخص بتنظيم غذائه والاهتمام بممارسة الرياضة وخذه الأمور تعد مساعد قوي في الوصول للشكل المطلوب والوزن المرغوب.

التخلص من دهون البطن في أسبوع

في حالة انك تعاني من الوزن الزائد فالأمر الآن فرصة ذهبية لكي تلتزم بهذا المشروب وسوف تتمكن من نسف دهون البطن التي تسبب لك اكتتاب حاد، واليكم ابرز المكونات الخاصة بهذا المشروب التي تساعدك في إعداده:-