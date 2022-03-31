أصنعي كريم مزيل العرق في المنزل بنفسك طبيعي

أصنعي كريم مزيل العرق طبيعي في المنزل بنفسك، هناك العديد من السيدات والرجال في المجتمع يعانوا من رائحة العرق الكريهة، كما أن هناك سيدات لديها حساسية علي الجلد من الكريمات الكيميائية المزيلة للعرق، وذلك بالإضافة إلي معانات البعض من سواد الجلد في منطقة الإبط، ولذلك نقدم من خلال موقعنا الإلكتروني طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق، فيمكن لأي سيدة أو رجل أن يصنع كريم مزيل العرق طبيعي يعمل علي تفتيح الجلد بالتدريج من خلال الاستعمال، ويمكن علاج جفاف البشرة بمكونات طبيعية في المنزل.

أصنعي كريم مزيل العرق في المنزل

هناك طرق تساعد في عمل كريم طبيعي يخلص الجسم من أي روائح كريهة، تلك الطرق كالتالي:

كريم زبدة الشيا المزيل للعرق

المقادير كالأتي: إحضار كوب من كلا من الزبدة والنشا، ونأخذ من زيت جوز الهند عدد 2 كوب مع إذابة خميرة به.

طريقة التحضير تكون كالتالي: نحضر إناء كبير عميق نضع فيه كمية الزبدة والنشا، ونخلطهم جيدا مع بعضهم ثم نضيف كمية زيت جوز الهند المذاب فيه الخميرة، نقوم بضرب المكونات بالهند أو تقلبهم بالمعلقة جيدا حتي تمتزج المكونات مع بعضها، نسكب المكونات في علبة معقمة بالكحول وتكون محكمة الغلق.

كريم إزالة رائحة العرق باللافندر

مقادير: نأخذ ربع كوب من كلا من زيت اللافندر وزيت النعناع وزيت خشب الصندل، ونحضر ثلث كوب من زيت جوز الهند أو نعد مقدار عدد 6 ملاعق كبيرة منه، نأخذ كوب من النشا الذرة وخميرة، إحضار مضاد للفطريات من الصيدلية وملعقة صغيرة من الفيتامين E.

طريقة التحضير تكون كالتالي: نحضر إناء كبير نضيف فيه كلا من زيت اللافندر والنعناع وجوز الهند وخشب الصندل، نقلب جميع المكونات جيدا في الإناء ثم إضافة النشا والخميرة ومضاد الفطريات، ثم نمزج جميع مكونات الإناء حتي يصبح خليط متجانس نضيف فيه الفيتامين، بذلك يمكن إضافته في أي علبة معقمة بالكحول 70% وبغطاء محكم.

التخلص من العرق بالمسك