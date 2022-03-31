احلي من الجاهز.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش بدون ما يشرب زيت نهائياً بطعم احلي من المحلات

بلح الشام من بين أشهر الأطباق الرمضانية لأصناف الحلويات، ومن الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بعمل تلك الوصفة من الحلوى الشرقي المتميزة، والتي من الممكن أن يتم عملها من أبسط المقادير والتي نتحدث عنها من خلال ما يلي في تلك الفقرات التي نخص فيها بالذكر كل المكونات الأساسية، والتي من دورها أن تساعد على أن تقوم ربة المنزل بصنع تلك الحلوى المشهورة التي تتألف من مكونات بسيطة جدا ولكنها تنتج حلوى من مذاق خاص، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن المكونات، والطريقة المتبعة لتحضير الوصفة في المنزل وبأقل الإمكانات.

مكونات إعداد بلح الشام

يمكنك أن تقومي بعمل حلوى بلح الشام من خلال اتباع خطوات بسيطة، واستعمال المكونات اتي تساعدك في إنجاز عمل وصفة من صابع بلح الشام، والتي تعد من أقدم أصناف الحلى المتعارف عليها، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها وفي أقل وقت ممكن، وأهم المكونات نتحدث عنها فيما يلي، بلح الشام من السهل تحضيره في البيت، ولكن لا بد من توفر المكونات الآتية لتحضيره بكل سهولة وبنفس المذق للحلوى الجاهزة منه بالمحلات، ويكون بقوام مقرمش من الخارج بتوفر الآتي:

كوب من الطحين أو الدقيق الأبيض ويكون

منخول.

بيضتان كاملتان.

ملعقة من الفانيليا.

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخل

رشة من الملح.

شربات ثقيل.

طريقة تحضير بلح الشام المقرمش

بالإمكان عمل تلك الوصفة من خلال اتباع ما يلي: