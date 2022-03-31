إعملي فتة الكوارع الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم والمسمط

فتة الكوارع من أحلي وأطعم أنواع المأكولات الشعبية والشهية والتي يحب تناولها غالبية الأفراد وخاصة الكبار، وهي تحتوي علي العديد من الفوائد الصحية والذي يحتاجه الجسم بشكل كبير، كما يمكننا عمل الكوارع بالعديد من الطرق المختلفة كما يوجد البعض من الناس الذين يقومون بعمل الكوارع عن طريق تنظيفها جيدا وتقطيعها ثم سلقها، ثم عمل صينية بطاطس ويقوموا بوضع قطع الكوارع بهذه الصينية ثم يقوموا بإدخالها في الفرن حتى تكتسب اللون المحمر الشهي الذي يرغبه الكثير من الأفراد بشكل كبير، وهناك البعض الأخر من الناس الذين يقومون بعمل الكوارع بالمنزل عن طريق التنظيف ثم السلق ثم تحضير صينية ويضعوا بها كمية من الأرز مع كمية من العيش المحمص مع كمية من مسلوق الكوراع الشربه بالماء الذي تم سلق الكوارع به بعد ذلك يعملون على تناولها وهي تتمتع بطعم جميل، وكما يمكننا تناول الكوارع في وجبة الغذاء لأن الكرواع من الوجبات الدسمة والتي تحتاج إلى وقت كبير حتى يتم هضمها بشكل كبير، ومن ألذ الطرق التي يمكننا عمل الكوارع بها هي فتة الكوراع، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل وتحضير فتة الكوارع بالطريقة الصحيحة والصحية للحصول في النهاية على طعم لذيذ ورائع لفتة الكوارع.

طريقة عمل فتة الكوارع ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم فتة الكوارع الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

خمسة قطع من الكوارع .

ثلاث أكواب من الأرز .

كمية من الماء تناسب سلق الكوارع .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

كوبان إثنان من عصير الطماطم .

ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس .

طريقة التحضير