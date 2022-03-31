نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أخف الوجبات المميزة وأهم المكونات المطلوبة وأيضا الممنوعة للسحور في رمضان في المقال التالي
عمر شويل - جدة أهم وجبات ومكونات للسحور في رمضان، خلال شهر رمضان المبارك يتحضر الجميع للكثير للوجبات التي يتم استهلاكها في السحور أو الفطار، ولكن يفضل اختيار الوجبات الصحية التي تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والعناصر، لذلك سنوضح بعض من الوصفات السهلة التي يمكن أن نلجأ لها لتحضير السحور في شهر رمضان، ننصح جميع السيدات باتباع موضوعنا وتطبيق هذه الوصفات بداخل المطبخ، تابعونا.
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وجبات خفيفة مميزة لسحور رمضان
سنوضح الآن وصفات سهلة للغاية وبسيطة في تحضيرها أي تحتاج إلى وقت، وبنفس الوقت تحتوي على كافة الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، تأتي هكذا:
الشوفان
يمكن أن تستغربون من تواجد الشوفان بين الوجبات المميزة، وبكنه يعتبر من الأطعمة المفيدة والتي يجب تناولها في المساء قبل النوم خاصةً في السحور، حيث نضع عليه حليب أو زبادي وسيكون ذو مذاق رائع ومميز للغاية، يمكن أن نقوم بتجربته لنتعرف عليه.
لبن الزبادي
يمكن أن نعتمد الزبادي واحد من الوجبات التي يجب تناولها قبل الصوم، حيث أنه لا يجعل الشخص يشعر بالعطش على الإطلاق، كما أنه يحتوي على كافة الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة والمفيدة.
نصائح عند تناول السحور
وسنقدم الآن القليل من النصائح التي تعين الصائمين على استكمال يومهم دون عطش وتأتي بهذا الشكل:
- تناول الكثير من السوائل حتى لا يتعرض الجسم للجفاف على الإطلاق، خاصةً عند الصيام بالأجواء الصعبة.
- لا يجب تناول الأطعمة المالحة أو المخللات لأن ذلك يساهم في الشعور بالعطش كثيراً ولا نقدر على تحمل الصيام.
- يمكن تناول الفواكه والوجبات الخفيفة التي تحتوي على الألياف للمحافظة على الجسم.
- يمكن تجنب تناول أية مواد تحتوي على نسبة عالية من الكافيين لأن ذلك ضار على الجسم أيضًا.
- عدم الإكثار من تناول الكثير من الوجبات على السحور.
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