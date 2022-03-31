طريقة صبغ الحواجب بديل التاتو بنفس مظهر التاتو وبمنتهى السهولة بوصفة عبقرية

طريقة صبغ الحواجب بديل التاتو، يعد شكل الحواجب من أكثر الأمور الهامة في وجه الإنسان والمرأة علي وجه التحديد، والتي تعطي مظهر جميل وجذاب للوجه، لذا كثيرا ما نجد الفتيات يبحثن عن وصفات تساعدهن في الحصول على حواجب مرسومة وكثيفة وذات لون غامق يعطي جاذبية أكثر، لذا قررنا أن نوفر لكم بعض الوصفات الطبيعية من أجل الحصول على لون غامق للحواجب وفي نفس الوقت جميل، وبدون اللجوء إلى استخدام التاتو الذي قد يسبب مشاكل علي المدي البعيد ، وذلك في السطور القادمة.

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صبغة طبيعية للحواجب

إليكم أهم الطرق التي تساعدك في الحصول على لون مميز للحواجب بدون اللجوء إلى التاتو، وذلك من خلال القيام بإحضار هذه المكونات:

إحضار ملعقتان من الحناء الطبيعية.

إحضار مقدار مناسب من الماء.

إحضار ملعقة كبيرة من الفحم ويتم طحنه جيدا.

يتم إحضار وعاء خاص بالوصفات الطبيعية وإضافة الحناء داخل هذا الوعاء وخلطها جيدا بالفحم الباودر، ومن ثم إضافة الماء بشكل تدريجي حتى يتكون لدينا خليط متماسك.

يتم استخدام فرشاة مخصصة للحواجب وغمسها داخل هذه الوصفة، والقيام بالملح على الحواجب بشكل دقيق وحذر لكي يتم رسم الحواجب بشكل جميل.

عليك الانتظار لمدة نصف ساعة ومن ثم غسل الحناء من على الحواجب، ومن خلال هذا الوقت سوف تحظى بلون أسود وجميل للغاية، ويمكنك التحكم في درجة اللون عن طريق التحكم في وقت الحناء على حواجبك.

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