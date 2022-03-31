ملعقة فازلين واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

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بملعقة فازلين إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور تلك التركيبة الفعالة في التخلص تماما من أي تواجد للشعر الزائد تعد من بين أهم ما يمكن أن يتم استعماله لجعل البشرة في حالتها المثلى من خلوها من أي شعر زائد، والتخلص تماما من أي اسمرار بالبشرة وهي من بين الفوائد لخليط الفازلين المزيل للشعر فضلا عن كون تلك الخلطة من المرطبات القوية للجلد، وفيما يلي نوضح مزيدا هعن المكونات، والطريقة التي من السهل اتباعها لتحضير خليط الفازلين.
بملعقة فازلين إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور
إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور من الممكن أن تتم بكل سهولة من خلال الاعتماد على خطة الفازلين، وهي خلطة من وصفات الطبيعة متعددة الفوائد، ومن الممكن أن يتم استعمال بعض المكونات مع الفازلين للحصول على أفضل تركيبة ها القدرة على الانتزاع للشعر تماما ومن دون أي ألم، ومن أهم المكونات التي من السهل استعمالها لتحضير وصفة الفازلين ما يلي:
مكونات خليط الفازلين المزيل للشعر
من أهم المكونات الأساسية لعمل الخليط ما يلي:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت زيتون.
- ملعقة من مكون عصير ليمون.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- القليل من الترمس المطحون.
- وعاء ملائم.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن القيام بعمل خليط الفازلين عن طريق اتباع الخطوات القادمة:
- تتم إذابة الفازلين بالوعاء الملائم.
- المزج لمكون النشا مع الفازلين والتقليب مع إضافة مكون بودرة الترمس مع التقليب واستمرار المزج حتى تحصلي على خليط كثيف تم تخفيفه باستعمال زيت الزيتون، وعصير الليمون.
- يترك الخليط على البشرة من 10 إلى 15 دقيقة.
بانتهاء مدة التطبيق والجفاف التام للخليط على سطح بشرتك حينها يتم الفرك لبقايا الخليط من فوق الجلد ومعه يزال تماما الشعر الزائد وبكل سهولة.
- الخليط من الفازلين وبقية مكونات وصفته الفعالة أقوى الخلطات لإزالة للشعر وبدون ألم.
- الخليط مرطب قوي للجلد فلا تحتاجي بعد الإزالة للشعر ترطيب البشرة.
- خليط الفازلين يساعد تماما في تفتيح الجلد بالانتظام في الاستعمال.
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