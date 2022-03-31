نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل طرق نزع الشعر بدون الم وباساليب مجربة ومفيدة لتنعيم البشرة ايضا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات فالكثير من السيدات تخشى من الألم الذي تشعر به أثناء إزالة الشعر.

ولكن استطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم أكفء أساليب إزالة الشعر بدون ألم وإليكم في السطور الآتية بعضًا من تلك الطرق.

ولهذا يجب أن نعلم أنه لابد من أن يتم استخدام الأساليب الطبيعية والابتعاد عن كل الأساليب الغير طبيعية مثل النباتات.

أساليب إزالة الشعر بدون ألم

إليكم في السطور الآتية بعضًا من الأساليب التي يعتمد عليها من أجل التخلص من الشعر دون أي ألم:

إزالة الشعر بماكينة الحلاقة

تعتبر ماكينة الحلاقة من الطرق السهلة والرخيصة التي يعتمد عليها في التخلص من الشعر ولكنه لا تخلص من الشعر لفترة طويلة.

فيعود الشعر مرة أخرى بعد أن يمر يومين أو ثلاثة من حلاقته.

إزالة الشعر بالشمع

يعتبر الشمع من إحدى الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من مشكلة الشعر بشكل نهائي.

ولكن الشمع ليس من الطرق الأكفأ فيتم استخدام الملقط معه من أجل أن يتم التخلص من الشعر من جذوره.

كريم التخلص من الشعر

يتواجد في الصيدليات الكثير من الكريمات الطبية التي تساعد على التخلص من مشكلة الشعر، فقط ما عليكم هو وضع الكريم على الشعر وسيسقط بعد دقائق من وضعه.

وستلاحظون نمو الشعر بعد أسبوع وذلك يعتبر من مساوئه، كما تم التأكيد أنه من الأفضل ألا يتم استخدام كريم الشعر على المناطق الحساسة.

استخدام الليزر :

يعتبر الليزر من أفضل الطرق التي يعتمد عليها من أجل التخلص من مشكلة الشعر ولكنه يعتبر الأكثر تكلفة من بين كافة الطرق السابقة.

ويتم ذلك من خلال شراء ماكينة الليزر ويتم استخدامها في المنزل أو من خلال التوجه إلى إحدى العيادات المتخصصة وهي من تقوم بتلك المهمة.

طرق طبيعية لإزالة الشعر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يعتمد عليها من أجل التخلص من مشكلة الشعر المتزايد.

وإليكم في السطور الآتية بعضًا من تلك الطرق:

الترمس المر:

يعتبر الترمس المر من الطرق الكفء التي تساعد على التخلص من شعر الجسم ويتم استخدامه باتباع الخطوات الأتية:

أولًا يتم طحن الترمس المر ويتم نقعه مع ثلاثة أكواب مياه مغلي ثم يتم تركه المنقوع لمدة عشرة ساعات.

بعد ذلك يتم تصفية المياه من الترمس ثم يتم وضعه في زجاجة رش.

يتم وضع الزجاجة في الثلاجة وتركها لمدة يوم كامل ثم يتم رشها على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها.

بعد ذلك يتم رش المنطقة بعد التخلص من الشعر فهذه الخطوة تقلل بروز الشعر.

يتم رش الجسد بمنقوع الترمس مرتين كل يوم ويتم تركه لمدة عشرة دقائق في كل مرة.

العسل والخميرة:

يعد العسل والخميرة من الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من مشكلة الشعر المتزايد ويتم استخدامه من خلال اتباع الخطوات الآتية

خلط كمية من العسل والخميرة مع بعضهم البعض.

ثم يتم إضافة عصير الليمون ومياه الورد.

قبل نزع الشعر يتم دهن الجسم بها وتركه لحين أن يجف.