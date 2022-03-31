سر التتبيلة الخطيرة في طريقة عمل السمك المشوى فى الفرن

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن بتتبيلة سحرية ستجعل طعمه لا يقاوم، حيث نعرض لكم طريقة سهلة لعمل السمك المشوي في الفرن أو على الشواء ويعتمد ذلك على ما لديك ، حتى لو لم يكن لدينا شواء، يمكن السمك المشوي في الفرن طعمه جيد بنفس القدر ، ويمكن لربة المنزل عمله في الفرن بكل سهولة، وسيكون أفضل بكثير من الأسماك التي يتم تقديمها في المطاعم، حيث تتنوع طرق تقديم الأسماك وطريقة تتبيلها،حيث يمكن تقديم السمك مقلي في الزيت، ويتم وضعه في تتبيلة قبلها وتكون مشابهة لحد كبير لتتبيلة السمك المشوي، مع وجود بعض الاختلافات، كما يمكن يمكن عمل السمك زنجاري، وذلك عن طريق فتح السمك من ظهره وتنظيفه ثم حشوه بعد ذلك بما يشاء من بصل وثوم وفلفل اخضر أو فلفل الون وجزر وكرفس و معنا اليوم تتبيلة مميزة مع السمك المشوي

مكونات السمك المشوي

نستخدم في هذه الوصف السمك البلطي حيث نقوم بتنظيف السمك جيداً ونقوم بفتح بطن السمك وتنظيفه حيث سنقوم بحشوة وستكون مقادير الحشوة كالتالي

لكل سمكة سنستخدمها عصير ليمونة كاملة

كل سمكه حوالي اربع الى خمس فصوص ثوم

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من توابل السمك

اربع الى خمس ملاعق من الزيت

نعناع

بصل

كرفس

طماطم

فلفل اخضر

طريقة تحضير السمك المشوي

سنقوم باحضار وعاء ونضع فيه الثوم وعليه الليمون والزيت والنعناع وبقية التوابل الجافة البابريكا والكمون والكزبرة الناشفة والملح والفلفل الأسود ونضيف معه توابل السمك ونقوم بخلطهم جيداً

نحضر طبق آخر ونخلط فيه البصل مع الطماطم الفلفل الأخضر والكرفس ونضيف عليهم كزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود وملح كما نضيف عليهم ملعقة من تتبيلة الثوم والليمون التي قمنا بخلطها

نقوم بإحضار السمك ويكون مغسول جيداً ونظيف ثم نقوم بعمل شقوق في السمك من الخارج ونبدا في اضافة التتبيلة في بطن السمك من الداخل، وعلي السمك من الخارج في الفتحات التي قمنا بفتحها في السمك

وبعد أن نقوم بتتبيل كل السمك ونتركه في التتبيلة لمدة ساعة الس ساعتين على الأقل وبعد ذلك نقوم برص السمك في الصينية ونلفها بورق فويل ثم نضعها في الفرن علي درجة حرارة عالية وبعد نصف ساعة نرفع الورق الفويل ونترك الصينية ثلث ساعة آخري حيث تكون بعدها السمك جاهز للتقديم.

أخطاء عند تجميد السمك

هناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب الوقوع في أخطاء أثناء تجميد الأسماك.